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В Китае представили первый в мире беспилотный самолет-амфибию

27.09.2017 ИА Regnum 137 0
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БЛА U650
Китайский беспилотный самолет-амфибия U650.
Источник: www.popsci.com

Частная китайская компания UVS Intelligence System, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, представила общественности свою последнюю разработку - первый в мире беспилотный самолет-амфибию U650.

Основатель и председатель совета директоров UVS Intelligence System Лю Цзяньдун сообщил журналистам, что производство беспилотников, способных осуществлять посадку и взлет с водной поверхности, уже налажено в Шанхае. Первые серийные образцы будут доставлены заказчикам уже в конце 2017 года, пишет "Сина синьвэнь".

Лю Цзяньдун отказался назвать своих заказчиков, ссылаясь на конфиденциальность сделки, однако, как полагают эксперты, ими могут оказаться службы экспресс-доставки из Юго-Восточной Азии. Дроны могут быть использованы для доставки посылок к удаленным островам, что существенно сократить расходы на транспортировку и срок доставки.

U650 был разработан на основе испанского сверхлегкого самолета Colyaer Freedom S100, чьи права интеллектуальной собственности были полностью приобретены китайской компанией. Первые испытания U650 состоялись в декабре 2015 года.

Беспилотный гидросамолет длиной 5,85 метра, выполненный из углеродного волокна, способен находится в воздухе до 15 часов с крейсерской скоростью 180 км/ч. Максимальная дальность полета - 2000 км. Беспилотник способен взлетать и садиться на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы и водную поверхность. Грузоподъемность дрона составляет 250 кг.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый в мире грузовой беспилотник будет испытан уже в октябре на территории КНР. Уникальное воздушное судно было создано силами специалистов из нескольких исследовательских институтов.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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Страны
Испания
Китай
Продукция
s-100 БЛА
Проекты
БПЛА

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