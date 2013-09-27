В РКС прошло совещание по вопросу развития системы ГЛОНАСС
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Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/
В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») под председательством Вице-премьера правительства Российской Федерации Дмитрия РОГОЗИНА с участием Первого заместителя генерального директора РОСКОСМОСА Александра ИВАНОВА и специалистов Госкорпорации состоялось совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Особое внимание было уделено значительному повышению точности позиционирования.
Основная тема совещания – обсуждение долгосрочного плана комплексного развития космического и наземного сегментов ГЛОНАСС. Уже в ближайшие годы планируется завершить работы по созданию космических аппаратов нового поколения «ГЛОНАСС-К», ввести в строй новые наземные станции, усовершенствовать алгоритмы обработки сигнала наземными приемниками и ускорить внедрение и коммерциализацию продуктов и услуг на основе ГЛОНАСС.
|Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
|Источник: http://spacecorp.ru/
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий РОГОЗИН: «Повышение точности ГЛОНАСС – это комплексная задача по совершенствованию возможностей не только орбитальной группировки, но и наземной инфраструктуры. Правительство вместе с «Роскосмосом» работает над равномерным развитием этих составляющих и стимулированием внедрения услуг на основе ГЛОНАСС в различных отраслях экономики России».
Повышению точности и надежности отечественной навигационной системы будет способствовать развитие в России системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ). Она состоит из наземных станций и космической группировки –Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Наземный сегмент принимает информацию о состоянии спутников, их положении, точности бортовых часов, формирует корректирующую информацию и через спутники «Луч» передает ее потребителям.
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26.09.2017
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