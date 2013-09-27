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В РКС прошло совещание по вопросу развития системы ГЛОНАСС

27.09.2017 АО «Российские космические системы» 273 0
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Совещание по ГЛОНАСС
Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/

В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») под председательством Вице-премьера правительства Российской Федерации Дмитрия РОГОЗИНА с участием Первого заместителя генерального директора РОСКОСМОСА Александра ИВАНОВА и специалистов Госкорпорации состоялось совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Особое внимание было уделено значительному повышению точности позиционирования.


Основная тема совещания – обсуждение долгосрочного плана комплексного развития космического и наземного сегментов ГЛОНАСС. Уже в ближайшие годы планируется завершить работы по созданию космических аппаратов нового поколения «ГЛОНАСС-К», ввести в строй новые наземные станции, усовершенствовать алгоритмы обработки сигнала наземными приемниками и ускорить внедрение и коммерциализацию продуктов и услуг на основе ГЛОНАСС.


Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий РОГОЗИН: «Повышение точности ГЛОНАСС – это комплексная задача по совершенствованию возможностей не только орбитальной группировки, но и наземной инфраструктуры. Правительство вместе с «Роскосмосом» работает над равномерным развитием этих составляющих и стимулированием внедрения услуг на основе ГЛОНАСС в различных отраслях экономики России».


Повышению точности и надежности отечественной навигационной системы будет способствовать развитие в России системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ). Она состоит из наземных станций и космической группировки –Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Наземный сегмент принимает информацию о состоянии спутников, их положении, точности бортовых часов, формирует корректирующую информацию и через спутники «Луч» передает ее потребителям.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
Луч МКСР

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