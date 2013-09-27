Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт оценил последствия возможного ограничения полетов ВС России над США

27.09.2017 РИА Новости 220 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник: www.avsim.su

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Возможное введение ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу может говорить о том, что США намерены и в дальнейшем ставить под сомнение дееспособность базовых соглашений в области контроля над вооружениями и военной деятельностью, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу.

"Возможные ограничительные меры Соединенных штатов Америки на полеты российских военных самолетов в рамках договора по открытому небу над территорией США будут означать подрыв Вашингтоном базовых соглашений в области контроля над вооружениями и военной деятельностью", - сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, договор предоставляет возможность мониторинга военной активности различных государств и является одним из важнейших соглашений, позволяющих снизить риск военного противостояния и конфликтов.

"К сожалению, мы наблюдаем, что на протяжении последнего времени США ведут курс на нарастание конфронтации с Российской Федерацией, и в случае если данное решение с рядом ограничений для России будет иметь место, можно ожидать и дальнейших аналогичных действий США", - отметил эксперт.

По словам Коротченко, рядом источников в Вашингтоне уже была анонсирована возможная приостановка США исполнения обязательств по отдельным пунктам договора о ракетах средней и меньшей дальности, что фактически будет означать его "развал и демонтаж".

"Россия отмечает ряд других опасных шагов США на международной арене, в том числе двойные стандарты в области борьбы с международным терроризмом. Что приводит, в том числе и к российским военным потерям в Сирии. Всё это укладывается в канву той политики, которая проводится по сдерживанию России, окружению её военными базами и информационных атак против нашей страны", - добавил Коротченко.

Эксперт считает, что исходя из принципов взаимности на все действия, которые в дальнейшем может произвести США, Россия даст абсолютно симметричный ответ.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ОБСЕ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы