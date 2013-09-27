Макрон: Европе нужны общие вооруженные силы и единый оборонный бюджет
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Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 25 сентября 2017.
Источник: © AFP 2017 / Ludovic Marin
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию в Европе общих вооруженных сил и единого оборонного бюджета.
"В начале следующего десятилетия Европе будут нужны общие силы быстрого реагирования, общий оборонный бюджет и общая доктрина действий", - сказал Макрон, выступая перед студентами университета Сорбонна.
Он также предложил партнерам по ЕС принимать в национальные армии военных из других европейских стран.
Кроме того, Макрон считает необходимым создание общих сил гражданской обороны и совместную охрану границ.
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26.09.2017
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