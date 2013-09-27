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Основная программа госиспытаний фрегата "Адмирал Макаров" завершена

27.09.2017 ТАСС 242 0
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Адмирал Макаров
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского Морвокзала.
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

При этом сроки передачи корабля Военно-морскому флоту еще не определены

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Основная программа государственных испытаний фрегата "Адмирал Макаров" завершена, но сроки передачи корабля Военно-морскому флоту (ВМФ РФ) еще не определены, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

"Завершено выполнение основной программы государственных испытаний фрегата "Адмирал Макаров". Сроки передачи корабля в состав Военно-морского флота будут определены по согласованию с заказчиком - Министерством обороны РФ", - сказал он.

В интервью заводской газете "Вперед!" начальник бюро по вооружению и военной технике управления завода "Янтарь" Сергей Илларионов (участвовал во всех этапах госиспытаний) отметил, что "основными задачами последней части госиспытаний было завершение работы с зенитным ракетным комплексом "Штиль", устранение замечаний госкомиссии по главной энергетической установке, а также повторные проверки радиолокационной станции обнаружения надводных целей".

Несмотря на то, что "погодные условия внесли коррективы в сроки проведения испытаний, сдаточная команда и экипаж корабля показали хороший результат", успешно проведя стрельбы комплексом "Штиль", подчеркнул Илларионов.

"Работы было много, со всеми задачами завод справился на "отлично", - констатировал он.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка Северного ПКБ), построенных для Черноморского флота. Первые два корабля серии ("Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен") были сданы ВМФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 года.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СПКБ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ

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