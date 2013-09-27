Республика Корея намерена разработать национальную АПЛ



Испытательный подводный пуск северокорейской баллистической ракеты.

Источник: ЦТАК Испытательный подводный пуск северокорейской баллистической ракеты.Источник: ЦТАК

ЦАМТО, 26 сентября. Руководство Республики Корея намерено приступить к оценке возможности разработки и строительства национальной атомной подводной лодки в рамках усиления обороноспособности страны перед лицом ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР.

Как сообщает Korea Times, этот шаг соответствует ранее данным президентом Мун Чжэ Ином обещаниям обеспечить противодействие северокорейским баллистическим ракетам, запускаемым с подводных лодок (БРПЛ).

В ходе предвыборной кампании Мун Чжэ Ин заявлял о необходимости принятия на вооружение атомных подводных лодок и обязался поднять вопрос о пересмотре соглашения с США о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

В соответствии с указаниями президента, командование ВМС намерено заключить соглашение с частным исследовательским институтом о проведении оценки выполнимости данного проекта.

Министр обороны Сон Ен Му также заявил о необходимости принятия на вооружение АПЛ в ходе недавней встречи с главой военного ведомства США Джеймсом Мэттисом, стремясь получить поддержку США, которые фактически управляют обогащением урана и переработкой ядерного топлива в Республике Корея.

Заявления о необходимости строительства АПЛ участились после испытаний КНДР БРПЛ в апреле прошлого года. Пуск еще одной БРПЛ состоялся в августе 2017 года. Дальность полета ракеты составила около 500 км, что является существенно лучшим результатом по сравнению с предыдущими тестами.

Министерство обороны РК заявляет, что возможное принятие Пхеньяном БРПЛ на вооружение представляет серьезную угрозу безопасности страны, поскольку подобный пуск трудно обнаружить. Наиболее эффективным средством противодействия данной угрозе называют АПЛ, которые могли бы уничтожить северокорейские подлодки до нанесения удара.

АПЛ, оснащенная ядерным реактором, может находиться под водой практически неограниченное время, в отличие от состоящих на вооружении неатомных подлодок "Тип-209" и "Тип-214". Продолжительность нахождения в подводном положении ДЭПЛ "Тип-209" составляет 2-3 дня, оснащенной воздухонезависимой силовой установкой НАПЛ "Тип-214" – до 13-14 суток.

В настоящее время только шесть стран (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Индия) обладают собственными атомными подводными лодками. Предположительно, Республика Корея способна построить небольшой атомный реактор, но проблемой является поставка обогащенного урана для ядерного топлива. По информации СМИ, соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, пересмотренное в 2015 году, позволяет Сеулу обогащать уран до уровня 20%, используя американские компоненты. Тем не менее, соглашение не допускает обогащение урана для военных целей.

Однако даже если Сеул получит одобрение США, разработка АПЛ будет противоречить межкорейской Декларации о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанной в декабре 1991 года. Республика Корея также ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1975 году и соблюдает его с этого момента. По мнению ряда экспертов, данные противоречия могут стать проблемой даже при том, что атомная подводная лодка не будет нести ядерное оружие, а только использовать ядерное топливо в качестве источника энергии.

Еще одной проблемой могут стать возможные протесты соседних стран, в первую очередь Китая, который уже выразил обеспокоенность развертыванием американской системы ПРО THAAD в Республике Корея. Можно не сомневаться, что разработка Сеулом АПЛ приведет к еще более резкому обострению отношений.