"Рособоронэкспорт" подписал контракт в области ВТС с минобороны Лаоса
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Стенд Рособоронэкспорта.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Документ подписан по итогам переговоров председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом
ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" подписал контракт в области военно-технического сотрудничества с министерством обороны Лаоса. Документ подписан по итогам переговоров председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом. С российской стороны документ подписал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, с лаосской стороны - заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса Сувон Лыангбунми.
Также подписана дорожная карта российско-лаосского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
Кроме того, в присутствии двух премьеров подписано соглашение между акционерами гидроэнергетической компании "Секонг-5" - компанией "А-РКСЬЕНА" и EDL-Generation Public Company. Документ подписали управляющий директор ООО "А-РКСЬЕНА" Игорь Дахин и управляющий директор EDL-Generation Public Company Ратгана Пратхумван.
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26.09.2017
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