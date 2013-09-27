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Корвет "Винница" встал в док судоверфи "Украина"

27.09.2017 Военно-промышленный курьер 197 0
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Корвет «Винница»
Корвет «Винница» ВМС Украины.
Источник: vpk-news.ru

Судоверфь "Украина" Одесского порта приняла в ремонт корвет "Винница" (проект 1124П) - многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-морских сил Украины. Сейчас корабль находится в доке №4. На нем планируется провести полный комплекс ремонтных и доковых работ, сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-службу Одесского порта.

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что судьбу "Винницы" решат после постановки в сухой док и обследования. "Насчет будущего "Винницы"… Сначала надо пациента обследовать, а потом уже принимать решение, что с пациентом делать – или списывать, или ремонтировать", – отмечал он.

Корвет "Винница" (малый противолодочный корабль) построен в Татарстане (РСФСР) и спущен на воду в 1976 году. Служил в морских силах погранвойск КГБ СССР. В июне 1992 года вошел в состав морских частей пограничной службы Украины. В 1995 году корабль передали ВМС страны. 11 ноября 2007 года корвет попал в шторм и получил серьезные повреждения форштевня. С этого момента он числится в ремонте. В марте 2014 года в ходе крымских событий оказался в распоряжении ВМФ России. Возвращен Украине 19 апреля того же года.

Украинские СМИ сообщали, что экипаж за собственные средства красит и латает корпус корвета.
26.09.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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