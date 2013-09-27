В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
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Девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. 10.09.2017.
Источник: stream / forums.airforce.ru
Испытания российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 могут завершиться в течение двух лет, сообщил RNS советник первого заместителя директора Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
"По нашему мнению, в нынешней конфигурации истребитель завершит испытания в течение ближайших года - двух", - сказал Михеев после церемонии награждения победителей ежегодной премии имени В.А. Ревунова в МГТУ.
По словам Михеева, в настоящее время государственные испытания проходят порядка пяти - шести истребителей.
"После поставки в войска первых серийных машин начнется этап опытной эксплуатации. Сейчас истребители переданы Минобороны и находятся на испытательном полигоне", - отметил Михеев. "По результатам опытной эксплуатации сразу же начнется модернизация самолетов", - добавил он.
Перспективный истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывается "ОКБ Сухого" для замены в российских ВКС самолетов Су-27 и Су-30. Первый полет комплекс совершил 29 января 2010 года. В июне текущего года Бондарев заявил, что ВКС России на первом этапе намерены приобрести эскадрилью перспективных истребителей.
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26.09.2017
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