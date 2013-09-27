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Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе

27.09.2017 РИА Новости 258 0
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Концепт летательного аппарата концерна Калашников
Концепт летательного аппарата концерна Калашников.

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" планирует в ближайшее время продемонстрировать практическое применение "летающего автомобиля", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе концерна.

Накануне "Калашников" представил концепт пассажирского коптера - транспортного средства, напоминающего "летающий автомобиль". Исходя из внешнего вида устройства, можно предположить, что его основным предназначением станет транспортировка людей.

"Сейчас демонстратор проходит испытания. Вскоре мы продемонстрируем практическое применение этого аппарата", - заявила РИА Новости директор по коммуникациям концерна София Иванова.

Из видео испытаний "автомобиля", опубликованного на сайте концерна, следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способны поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону.

Менять направление движения удаётся за счёт изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сиденьем водителя.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников

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