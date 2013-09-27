Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
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Концепт летательного аппарата концерна Калашников.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" планирует в ближайшее время продемонстрировать практическое применение "летающего автомобиля", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе концерна.
Накануне "Калашников" представил концепт пассажирского коптера - транспортного средства, напоминающего "летающий автомобиль". Исходя из внешнего вида устройства, можно предположить, что его основным предназначением станет транспортировка людей.
"Сейчас демонстратор проходит испытания. Вскоре мы продемонстрируем практическое применение этого аппарата", - заявила РИА Новости директор по коммуникациям концерна София Иванова.
Из видео испытаний "автомобиля", опубликованного на сайте концерна, следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способны поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону.
Менять направление движения удаётся за счёт изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сиденьем водителя.
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26.09.2017
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