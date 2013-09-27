Тридцать российских портов оборудуют системами ГЛОНАСС, заявил Рогозин



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин проводит совещание по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС на базе ОАО Российские космические системы. 25 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин проводит совещание по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС на базе ОАО Российские космические системы. 25 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Тридцать российских портов в ближайшее время будут оборудованы системами, уточняющими сигнал ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам совещания по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС.

"На сегодняшний момент только половина морских портов РФ покрывается сигналом наземного оборудования, которое размещено в этих портах и которое дает как сигнал GPS, так и сигнал ГЛОНАСС", - сказал Рогозин.

"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время остальные 30 портов, прежде всего это будет акцент на Крым, на наше южное побережье, Северный морской путь, они должны быть в полной мере оборудованы аппаратурой, которая уточняет поступающий из космоса от орбитальной группировки сигнал", - добавил вице-премьер, пояснив, что тем самым можно будет осуществлять гораздо более точную лоцманскую проводку.

По словам Рогозина, оборудование должно быть в ближайшее время сертифицировано. Что касается стоимости этого оборудования, она ничтожна с точки зрения того, чтобы обеспечить необходимыми услугами всех судовладельцев, которые заходят в российские порты. Рогозин уточнил, что речь идет даже не о десятках миллионах рублей, а всего лишь о миллионах.

"Поручение правительства выйдет, как говорится, завтра, и там будут установлены конкретные сроки, которые потребуются для дооборудования морских портов РФ системой приема и обработки сигнала ГЛОНАСС", - подчеркнул он.

Рогозин добавил, что в скором времени президенту РФ будет представлен объемный доклад, который позволит увидеть перспективу развития ГЛОНАСС на ближайшие 10-15 лет. При этом, по его словам, в докладе будут прописаны цели максимальной коммерциализации услуг, создание максимально удобных сервисов и опережающего развития ГЛОНАСС, "с тем чтобы, как раньше у нас говорили, догнать и перегнать ближайших конкурентов". Рогозин выразил уверенность, что это решаемая задача при условии командной работы заинтересованных ведомств.

Рогозин подчеркнул, что на совещании также обсуждался вопрос о том, чтобы ввозимые в РФ самолеты иностранного производства были обеспечены оборудованием ГЛОНАСС.