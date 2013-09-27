Тридцать российских портов оборудуют системами ГЛОНАСС, заявил Рогозин
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин проводит совещание по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС на базе ОАО Российские космические системы. 25 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Тридцать российских портов в ближайшее время будут оборудованы системами, уточняющими сигнал ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам совещания по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС.
"На сегодняшний момент только половина морских портов РФ покрывается сигналом наземного оборудования, которое размещено в этих портах и которое дает как сигнал GPS, так и сигнал ГЛОНАСС", - сказал Рогозин.
"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время остальные 30 портов, прежде всего это будет акцент на Крым, на наше южное побережье, Северный морской путь, они должны быть в полной мере оборудованы аппаратурой, которая уточняет поступающий из космоса от орбитальной группировки сигнал", - добавил вице-премьер, пояснив, что тем самым можно будет осуществлять гораздо более точную лоцманскую проводку.
По словам Рогозина, оборудование должно быть в ближайшее время сертифицировано. Что касается стоимости этого оборудования, она ничтожна с точки зрения того, чтобы обеспечить необходимыми услугами всех судовладельцев, которые заходят в российские порты. Рогозин уточнил, что речь идет даже не о десятках миллионах рублей, а всего лишь о миллионах.
"Поручение правительства выйдет, как говорится, завтра, и там будут установлены конкретные сроки, которые потребуются для дооборудования морских портов РФ системой приема и обработки сигнала ГЛОНАСС", - подчеркнул он.
Рогозин добавил, что в скором времени президенту РФ будет представлен объемный доклад, который позволит увидеть перспективу развития ГЛОНАСС на ближайшие 10-15 лет. При этом, по его словам, в докладе будут прописаны цели максимальной коммерциализации услуг, создание максимально удобных сервисов и опережающего развития ГЛОНАСС, "с тем чтобы, как раньше у нас говорили, догнать и перегнать ближайших конкурентов". Рогозин выразил уверенность, что это решаемая задача при условии командной работы заинтересованных ведомств.
Рогозин подчеркнул, что на совещании также обсуждался вопрос о том, чтобы ввозимые в РФ самолеты иностранного производства были обеспечены оборудованием ГЛОНАСС.
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25.09.2017
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