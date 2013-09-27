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Россия репетировала нападение или оборону? (Yle, Финляндия)

27.09.2017 ИноСМИ 268 0
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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

27 сентября завершились масштабные военные учения, которые проходят раз в четыре года в Западном военном округе России, на территории Белоруссии и Калининградской области. Учения "Запад-2017" вызвали небывалую полемику и спекуляции на Западе. Комментаторы с большим энтузиазмом обсуждали, что именно репетировала Россия - нападение или оборону, а также много говорили о том, какое количество техники и военнослужащих на самом деле было задействовано в учениях.

Вот, на мой взгляд, два важнейших заявления: самый напряженный период был не во время проведения учений, а после них; чувство неуверенности, которое они породили, должны испытывать, в первую очередь, Украина и принимавшая в них участие наряду с Россией Белоруссия, а никак не страны Прибалтики, входящие в НАТО.

Основания для беспокойства есть, учитывая факты из военной истории недавнего прошлого. 58-я армия, игравшая центральную роль в учениях "Кавказ-2008", менее чем через месяц приняла участие в военных операциях в Грузии и остановилась всего в нескольких десятках километров от столицы Грузии города Тбилиси. Многие подразделения, принимавшие участие в учениях "Запад-2013", были спустя несколько месяцев переведены в Крым и на Восточную Украину. Следует отметить, что сценарии этих учений имели оборонительный характер.

Хотя Белоруссия и является ближайшим союзником России, она опасается слишком крепких объятий своего старшего брата. В последние годы она упорно сопротивляется созданию российской военной базы на своей территории. Пока ей это удается.

В Белоруссии хорошо понимают, что военные базы России делают возможным проведение быстрых военных действий в случае разногласий со страной, на территории которой они размещены. Список стран, на территориях которых есть российские базы, выглядит мрачно. В настоящее время военные базы России находятся на территории украинского Крыма, грузинской Южной Осетии и Абхазии, молдавском Приднестровье и Армении. Только базы на территории Армении не были использованы для разрешения территориальных конфликтов.

Поэтому совсем не случайно, что, в отличие от России, Белоруссия активно приглашала западных наблюдателей на учения "Запад-2017". Белоруссия отметила, что всего по ее инициативе было приглашено 80 военных наблюдателей - из Украины, Польши, стран Прибалтики, Швеции, Норвегии, из стран ООН, НАТО а также ОБСЕ. Белоруссия также сообщила, что все российские войска, принимающие участие в учениях, будут выведены из страны к 30 сентября.

Находящийся на посту президента Белоруссии Александр Лукашенко - мастер поддержания баланса в отношениях с Россией. Похоже, единовластные правители играют в эту игру по соблюдению баланса между сохранением независимости и получением привилегий от России лучше, чем государственные руководители, пришедшие к власти демократическим путем. Проблемы стран-соседей России чаще всего обостряются и переходят в конфликты только при смене власти и усилении демократических требований.

Одной из причин возникновения проблем с демократическими странами является то, что в глазах российского руководства они действуют по чуждым и ненадежным законам, и доверия к устойчивости проводимой ими линии нет.

С другой стороны, первые неуверенные шаги в направлении демократии предоставляют многочисленные возможности вмешаться в игру извне. Подкуп, заманчивые сделки с ведущими политиками и их ближайшим окружением, финансирование пророссийской политической деятельности внутри страны, информационное воздействие и различные спецоперации делают возможным общественный раскол и ослабление государственной власти.

Хотя Лукашенко и является умелым тактиком, будущее Белоруссии не выглядит слишком благоприятно. Экономическая зависимость от России год от года увеличивается, и хотя демократические волнения еще удается подавлять сильной рукой и грозным примером войны на Украине, Лукашенко придется на каком-то этапе отойти в сторону.

Если власть поменяется в стиле постсоветской электронной демократии, у России появятся хорошие возможности поставить на место Лукашенко кого-нибудь послабее - того, кто будет на поводу у России.

Если смена власти станет поводом для более широких демократических требований, сценарий учений "Запад-2017" вполне пригодится.

Согласно сценарию, неопределенные внутренние силы Белоруссии и поддерживающие их иностранные террористы пытаются свергнуть правительство Белоруссии. Белоруссия просит помощи у своего союзника России, Россия приходит на помощь, и захват власти предотвращается с помощью быстрых и решительных военных действий.

Как это часто бывало и раньше на территории бывшего Советского Союза, черта между наступательными и оборонительными действиями очень условна.


Синикукка Саари (Sinikukka Saari)
26.09.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Абхазия
Армения
Белоруссия
Грузия
Молдавия
Норвегия
Польша
Россия
Украина
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