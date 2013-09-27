НАТО: Россия нарушила Венский договор (AldriMer.no, Норвегия)



Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Прошло всего несколько дней после окончания совместных учений "Запад" России и Белоруссии. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску (Oana Lungescu) сообщила в интервью с Aldrimer.no, что альянс готовится проанализировать увиденное.

Количество задействованных подразделений и географическая протяженность подтверждают, что эти учения были "значительно более крупными", чем прежние учения.

"Хотя анализ "Запада" займет несколько недель, предварительные данные показывают, что размеры и географическая протяженность "Запада 2017" значительно больше прежних российских учений", - говорит Лунгеску в беседе с Aldrimer.no.

Нарушение Венского договора

Другим важным заключением является то, что количество военнослужащих, задействованных в учениях, превысило те 13 тысяч человек, которые, согласно Венскому договору, могут принимать участие в учениях без приглашения западных наблюдателей и широкого доступа инспекторов. Российские власти утверждали, что в учениях принимали участие 12,7 тысяч человек, но западная разведка (в частности, норвежская) предполагает участие от 70 до 150 тысяч военнослужащих.

"Мы предполагаем, что в учениях "Запад" приняли участие десятки тысяч подразделений. Это значительно превышает порог оповещения и наблюдения, закрепленный Венским документом. "Запад 2017" был для России тем шансом установить доверие, который она утратила", - заявила Оана Лунгеску в беседе с Aldrimer.no.

Кроме того, НАТО считает, что эти учения имели гораздо бльшую географическую протяженность, чем это ранее было заявлено Россией.

"Перед началом учений Россия заявила, что в учениях "Запад", согласно антитеррористическому сценарию, будут задействованы подразделения в Белоруссии, Калининграде, Балтийском море и вокруг Петербурга. Но во время учений мы видели в то же время активную военную деятельность также и в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном море, у границ Украины и в Абхазском регионе Грузии", - говорит Лунгеску.

Отработка большого конфликта с ядерным оружием

Официальный представитель НАТО также подчеркивает, что все российские военные учения должны рассматриваться как одно целое. Это были "совершенно определенно учения, целью которых была отработка действий в условиях крупного межгосударственного конфликта", - говорит Лунгеску.

Альянс также заметил большое использование ракет и запуск межконтинентальных баллистических ракет. Издание Aldrimer.no сообщило вчера, что Россия отрабатывала ядерное нападение. Официальный представитель подтвердила это сегодня и заявила, что русские использовали "весь спектр своей военной силы".

"На практике все российские действия явились едиными стратегическими учениями всего спектра российской и белорусской военной силы. Это включает в себя военные корабли, стратегические подлодки, боевые самолеты и вертолеты, танки, артиллерию, противовоздушную оборону, ракеты для поражения морских целей, спецподразделения, тактические ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты. "Запад" - это, несомненно, учения, рассчитанные на отработку действий во время большого межгосударственного конфликта. Это показывает состав сил и их возможности", - говорит Лунгеску журналистам Aldrimer.no.

Право на учения

Лунгеску уточняет в заключение, что все страны имеют право на проведение учений своих вооруженных сил. Альянс, тем не менее, призывает к тому, чтобы договоренности соблюдались, и чтобы Россия уделяла больше внимания прозрачности и диалогу.

"Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил. Но решающим здесь является то, что они уважают свои обязательства в отношении прозрачности и предсказуемости так, как Россия в Венском документе обязалась это делать… Такие учения, как "Запад", подчеркивают потребность обстоятельного диалога между НАТО и Россией, чтобы избежать катастрофы и неверных суждений", - сказала Лунгеску в заключение.

Торстейн Корсвол (Thorstein Korsvold)