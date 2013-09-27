Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС Индии получили головную НАПЛ класса "Скорпен"

27.09.2017 ЦАМТО 157 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛ «Скорпен»
Подводная лодка «Скорпен».
Источник: http://bastion-karpenko.narod.ru/

ЦАМТО, 26 сентября. Индийская судостроительная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) 21 сентября передала командованию ВМС Индии построенную по лицензии головную неатомную подводную лодку класса "Скорпен" ("Кальвари").

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источник в Mazagon Dock Shipbuilders Limited, "Кальвари" должна войти в боевой состав ВМС Индии в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской DCNS (ныне Naval Group). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта также была увеличена до 236 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.).

График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой подлодки в 2012 году, остальные НАПЛ планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. Согласно последним планам, теперь подрядчики рассчитывают передать первую пару НАПЛ ВМС Индии до конца 2017 года.

Закладка киля головной НАПЛ серии, "Кальвари", состоялась 1 апреля 2009 года Церемония спуска на воду прошла 29 октября 2015 года. Морские испытания начались в мае 2016 года. В марте 2017 года с борта подлодки в Аравийское море был выполнен пуск противокорабельной ракеты "Экзосет".

Вторая подлодка серии, "Хандери", была заложена в октябре 2011 года. Церемония спуска на воду состоялась 12 января 2017 года. В настоящее время она проходит испытания. Передача НАПЛ "Хандери" ВМС предварительно запланирована на декабрь 2017 года – начало 2018 года. Последующие подлодки будут поставляться с интервалом 9-12 месяцев. Все шесть НАПЛ предполагается передать ВМС Индии в 2020/2021 году.

НАПЛ класса "Скорпен" могут применяться для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Субмарина построена из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. НАПЛ отличается малозаметностью, адаптирована для выполнения задач в различных регионах, включая тропики, оснащена средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.

Проблемой проекта остается торпедное вооружение подлодок. Весной 2016 года МО Индии аннулировало контракт на поставку 98 предназначенных для оснащения НАПЛ торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены. Новый поставщик пока не определен. В августе 2017 года МО Индии направило запросы об информации о возможности поставки 150 тяжелых торпед для НАПЛ класса "Скорпен" нескольким ведущим мировым производителям.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, что на 11 меньше, чем 24 подлодки, предусмотренные "Перспективным планом развития флота".
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Франция
Компании
DCNS
Leonardo
Проекты
Проект-75

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы