ВМС Индии получили головную НАПЛ класса "Скорпен"



Подводная лодка «Скорпен».

Источник: http://bastion-karpenko.narod.ru/ Подводная лодка «Скорпен».Источник: http://bastion-karpenko.narod.ru/

ЦАМТО, 26 сентября. Индийская судостроительная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) 21 сентября передала командованию ВМС Индии построенную по лицензии головную неатомную подводную лодку класса "Скорпен" ("Кальвари").

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источник в Mazagon Dock Shipbuilders Limited, "Кальвари" должна войти в боевой состав ВМС Индии в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской DCNS (ныне Naval Group). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта также была увеличена до 236 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.).

График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой подлодки в 2012 году, остальные НАПЛ планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. Согласно последним планам, теперь подрядчики рассчитывают передать первую пару НАПЛ ВМС Индии до конца 2017 года.

Закладка киля головной НАПЛ серии, "Кальвари", состоялась 1 апреля 2009 года Церемония спуска на воду прошла 29 октября 2015 года. Морские испытания начались в мае 2016 года. В марте 2017 года с борта подлодки в Аравийское море был выполнен пуск противокорабельной ракеты "Экзосет".

Вторая подлодка серии, "Хандери", была заложена в октябре 2011 года. Церемония спуска на воду состоялась 12 января 2017 года. В настоящее время она проходит испытания. Передача НАПЛ "Хандери" ВМС предварительно запланирована на декабрь 2017 года – начало 2018 года. Последующие подлодки будут поставляться с интервалом 9-12 месяцев. Все шесть НАПЛ предполагается передать ВМС Индии в 2020/2021 году.

НАПЛ класса "Скорпен" могут применяться для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Субмарина построена из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. НАПЛ отличается малозаметностью, адаптирована для выполнения задач в различных регионах, включая тропики, оснащена средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.

Проблемой проекта остается торпедное вооружение подлодок. Весной 2016 года МО Индии аннулировало контракт на поставку 98 предназначенных для оснащения НАПЛ торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены. Новый поставщик пока не определен. В августе 2017 года МО Индии направило запросы об информации о возможности поставки 150 тяжелых торпед для НАПЛ класса "Скорпен" нескольким ведущим мировым производителям.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, что на 11 меньше, чем 24 подлодки, предусмотренные "Перспективным планом развития флота".