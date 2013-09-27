General Dynamics передала ВМС США 15-ю АПЛ класса "Вирджиния"



Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния».

Источник: Zuma/TASS Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния».Источник: Zuma/TASS

ЦАМТО, 26 сентября. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США объявило о состоявшейся 21 сентября на предприятии General Dynamics Electric Boat церемонии приемки многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) SSN-788 "Колорадо" класса "Вирджиния".

SSN-788 "Колорадо" является 15-й АПЛ класса "Вирджиния" и пятой подлодкой версии "Блок.3". Контракт на поставку подлодки был заключен в 2008 году. Строительство субмарины началось в 2012 году. Церемония закладки киля АПЛ состоялась 7 марта 2015 года, церемония крещения – 3 декабря 2016 года. В боевой состав американского флота АПЛ войдет весной 2018 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, установки морских мин, доставки и высадки в назначенные районы групп морских диверсантов.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Стоимость постройки одной АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Каждая компания строит определенные компоненты каждой субмарины (по существу 50 на 50) и поочередно выполняет их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". До настоящего времени ВМС США были переданы 14 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782) и "Иллинойс" (SSN-786), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Норт Дакота" (SSN-784), "Джон Уорнер" (SSN-785) и "Вашингтон" (SSN-787), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подлодки "Блок.3" на 20% модифицированы по сравнению с предыдущей версией. Они отличаются перепроектированной носовой частью для размещения гидроакустической станции новой конструкции, а также двумя новыми пусковыми установками VPT (Virginia Payload Tube), которые заменили двенадцать 21-дюймовых отдельных вертикальных пусковых труб для запуска КРМБ "Томагавк" (TLAMS), которыми оборудованы АПЛ "Вирджиния" предыдущей версии. Каждая пусковая установка диаметром 87 футов (2,1 м) вмещает по 6 КРМБ "Томагавк". Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока службы (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач. В конструкцию АПЛ внесены и другие изменения для повышения ее боевых возможностей. Проведенные работы позволили снизить стоимость строительства и обслуживания АПЛ версии "Блок.3".