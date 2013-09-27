Индонезия планирует продать Лаосу партию стрелкового оружия



Логотип PT Pindad (Persero).

Источник: http://halomalang.com/ Логотип PT Pindad (Persero).Источник: http://halomalang.com/

ЦАМТО, 26 сентября. Индонезия стремится укрепить свои позиции в качестве регионального экспортера продукции оборонного назначения. Одним из шагов в данном направлении является планируемый контракт на поставку оружия и боеприпасов Лаосу.

Как сообщил агентству Antara news вице-президент по экспорту индонезийской компании PT Pindad Риди Джаджакусума (Ridi Djajakusuma), фирма продолжает обсуждение возможных вариантов продажи оружия Лаосу. Вооруженные силы этой страны проявили интерес к приобретению автоматических пистолетов G2, снайперских винтовок SPR 2 и боеприпасов, производимых компанией.

В 2014 году Министерство обороны Лаоса уже приобрело у PT Pindad партию вооружений, включая 60 пистолетов G2, 35 штурмовых винтовок SS1 V2, 35 штурмовых винтовок SS1 V4, а также боеприпасы.

Как ожидается, переговоры о продаже очередной партии оружия могут быть завершены в ходе запланированного на октябрь визита в Индонезию премьер-министра Лаоса, который намерен посетить предприятие PT Pindad.

Экспортные амбиции Индонезии растут после заключения в июне 2014 года компанией PT PAL контракта стоимостью 92 млн. долл. (3,87 млрд. филип. песо) на поставку ВМС Филиппин двух стратегических десантных кораблей класса SSV и их обслуживание. Второй из этих двух кораблей был передан ВМС Филиппин в мае 2017 года. ВС Непала в июне заключили с компанией PT Dirgantara Indonesia (PTDI) контракт на поставку самолета ВТА CN-235-220M.

Усилия местных предприятий ОПК поддерживаются индонезийским правительством, которое рассматривает оборонный сектор экономики как двигатель экономического роста. Для поддержки оборонного экспорта индонезийским правительством создан специальный фонд в размере 150 млн. долл., предназначенный для предоставления льготных кредитов потенциальным заказчикам.