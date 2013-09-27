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Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию

27.09.2017 ЦАМТО 389 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

ЦАМТО, 26 сентября. Новые автоматы, из которых будет выбран преемник нынешних АК (автомат Калашникова), состоящих на вооружении российской армии, проходят испытания, лучшие образцы будут выбраны в следующем году.

Сейчас на полигонах и в частях Минобороны проходит опытно-войсковая эксплуатация перспективных автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм. Испытания проводятся с прошлого года, автоматы проверяются на всех занятиях цикла боевой подготовки. В настоящее время 100% российской армии укомплектовано автоматом Калашникова.

Переход на новое оружие, с учетом массовости, достаточно финансовоемкая задача. К выбору конкретного образца Минобороны России подходит с учетом ценовых показателей образца, его надежности, простоты в эксплуатации, способности предприятий ОПК быстро перейти на массовый выпуск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.09.2017
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ

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