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УВЗ досрочно завершил ГОЗ по поставке специальных пожарных машин

27.09.2017 ЦАМТО 155 0
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МТЛБ
Пожарная машина на базе шасси МТЛБ.
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 26 сентября. За последние два года по контракту с Минобороны РФ произведено 12 специальных пожарных машин, последняя была передана заказчику на этой неделе, на два месяца раньше запланированного срока.

АО "Омсктрансмаш" (входит в состав Уралвагонзавода), являющееся производителем танков Т-80У, разработало и внедрило в производство специальную пожарную машину (СПМ), созданную с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80.

Машина предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях. СПМ применяется исключительно в мирных целях.

"В мире сегодня не существует аналогов СПМ. Ее особенностью является наличие бронированной кабины, что позволяет обеспечить безопасность экипажа при работе во взрывоопасных зонах, например, при пожарах на складах боеприпасов, а также запас воды и огнегасящих веществ – 25 м3, такой объем не вмещает ни одна другая пожарная машина", – заявил главный конструктор по опытным разработкам спецтехники и гражданской продукции АО "Омсктрансмаш" Борис Еременко.

Масса машины не превышает 60 т, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 м. В 2015 году СПМ была принята на снабжение ВС РФ, с 2016 года производится серийно.

Сейчас специальные пожарные машины используются на всей территории России – от Новгородской области до Хабаровского края, сообщает пресс-служба АО "Омсктрансмаш".
26.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ

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