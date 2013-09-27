РВСН начали проверку в Новосибирском ракетном соединении
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Учения РВСН. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит контрольную комплексную проверку Новосибирского ракетного соединения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Среди основных целей проверки - оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2017 учебный год. Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки особое место займет командно-штабные учения под личным руководством командующего РВСН, главная задача учений - совершенствование навыков командования и ведения боевых действий.
Помимо запуска ракет, как добавили в военном ведомстве, соединению предстоит отработать вопросы в позиционных районах и частях воинского обеспечения. В ходе учений также на новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки грунтовых ракетных комплексов "Ярс", вывод подразделений РВСН из-под ударов и противодействие современным средствам воздушного нападения. Проверка Новосибирского ракетного соединения проходит в соответствии с планом подготовки РВСН.
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26.09.2017
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