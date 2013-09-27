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В посольстве России в США ответили на истерию СМИ из-за учений "Запад-2017"

27.09.2017 РИА Новости 184 0
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Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии. Архивное фото
Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Катастрофические сценарии, которые распространялись на Западе из-за российско-белорусских учений "Запад-2017", не оправдались, учения прошли максимально открыто, заявил пресс-секретарь посольства в США Николай Лахонин.

"Накануне и по ходу проведения учений западные СМИ развернули масштабную информационную кампанию с целью представить это мероприятие как подготовку России к "агрессии" в отношении соседних стран. Обвиняли нас в планах создать в Белоруссии плацдарм для последующего "вторжения" в Европу. Безуспешно пытались уличить Россию в том, что параметры ее фактического участия в "Запад-2017" существенно превышали изначально задекларированные", - сказал он.

По его словам, искусственное нагнетание атмосферы холодной войны и тезис о "русской угрозе" использовались, чтобы оправдать собственные масштабные учения в Балтийском море и продолжение наращивания сил НАТО.

"Оказались правы те немногие представители западных экспертных кругов, которые их изначально не разделяли. На маневрах присутствовали десятки иностранных военных наблюдателей и журналистов", - отметил Лахонин.

Учения проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября, в них приняли участие 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействовали 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около семи тысяч, от России - около трех тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

На "Запад-2017" пригласили международных наблюдателей от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО, а также представителей делегации ОБСЕ из США. За маневрами наблюдали 95 иностранных представителей из 50 стран.
26.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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NATO
Военные учения
ОБСЕ

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