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Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс

27.09.2017 ТАСС 193 1
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Илон Маск
Илон Маск.
Источник: © AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Пять коротких видео показывают запуск корабля с Земли, полет и посадку на поверхность Марса, а также терраформирование планеты

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.

Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.

Ранее глава SpaceX опубликовал изображение разработанного его компанией скафандра.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
forumow
3470
№1
27.09.2017 07:09
Цитата
Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию
Это старое видео, известное уже почти год.
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