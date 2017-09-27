Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
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Илон Маск.
Источник: © AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Пять коротких видео показывают запуск корабля с Земли, полет и посадку на поверхность Марса, а также терраформирование планеты
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.
Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.
Ранее глава SpaceX опубликовал изображение разработанного его компанией скафандра.
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26.09.2017
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принадлежат ТАСС
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forumow
3470
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№1
27.09.2017 07:09
Цитата
Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляциюЭто старое видео, известное уже почти год.
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