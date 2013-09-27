Роскосмос может помочь Южной Корее развивать космодром Naro
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Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости.
Кроме того, обсуждались вопросы возможного взаимодействия с российским производителем ракетных двигателей, отметил глава корпорации Игорь Комаров
АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. Роскосмос может помочь Южной Корее в развитии космодрома Naro, сообщил во вторник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава Роскосмоса Игорь Комаров.
"Корейские партнеры в рамках развития своего космодрома Naro проявили интерес к партнерству с ЦЭНКИ [Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры]. Кроме того, обсуждались вопросы возможного взаимодействия с российским производителем ракетных двигателей", - сказал Комаров.
По его словам, тема двигателей пока на уровне переговоров.
"Когда будут контракты и определены технические требования, что нужно и по каким двигателям, тогда можно будет конкретно сказать", - уточнил гендиректор госкорпорации.
В свою очередь, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на территории Южной Кореи может быть размещена российская наземная станция коррекции сигнала системы ГЛОНАСС.
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26.09.2017
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