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Роскосмос может помочь Южной Корее развивать космодром Naro

27.09.2017 ТАСС 129 0
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KSLV-1_001
Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости.

Кроме того, обсуждались вопросы возможного взаимодействия с российским производителем ракетных двигателей, отметил глава корпорации Игорь Комаров

АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. Роскосмос может помочь Южной Корее в развитии космодрома Naro, сообщил во вторник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Корейские партнеры в рамках развития своего космодрома Naro проявили интерес к партнерству с ЦЭНКИ [Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры]. Кроме того, обсуждались вопросы возможного взаимодействия с российским производителем ракетных двигателей", - сказал Комаров.

По его словам, тема двигателей пока на уровне переговоров.

"Когда будут контракты и определены технические требования, что нужно и по каким двигателям, тогда можно будет конкретно сказать", - уточнил гендиректор госкорпорации.

В свою очередь, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на территории Южной Кореи может быть размещена российская наземная станция коррекции сигнала системы ГЛОНАСС.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
Россия
Южная Корея
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС

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