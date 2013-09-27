Помощник главы FAA: США готовы стать лидером в области космической навигации



Помощник главы Федерального управления гражданской авиации США Джордж Нилд.

Источник: © AP Photo/Sang Tan Помощник главы Федерального управления гражданской авиации США Джордж Нилд.Источник: © AP Photo/Sang Tan

При этом в Федеральном управлении гражданской авиации США выразили уверенность, что отслеживанием объектов в космосе должно заниматься гражданское ведомство, а не военное

АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы взять на себя функции лидера в области управления движением в космическом пространстве. Об этом заявил во вторник на проходящем в Аделаиде Международном астронавтическом конгрессе помощник главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Джордж Нилд.

По его словам, по мере того, как "движение в космическом пространстве становится все более интенсивным" и на околоземной орбите становится все больше космического мусора, "угроза для астронавтов и станций резко возрастает". В настоящее время отслеживанием объектов в космосе занимается Пентагон, "но военные хотели бы уделять больше внимания национальной безопасности, а не вопросам определения норм навигации и отслеживания объектов в космосе", - пояснил Нилд, подчеркнув, что наиболее оптимальной считает передачу этих функций его ведомству.

Отвечая в беседе с ТАСС на вопрос, собирается ли FAA осуществлять такую работу в одиночку или предполагает сотрудничать с космическими агентствами других стран, Нилд сказал: "Мы должны начать сами, чтобы затем последовательно налаживать обмен информацией с другими странами. Пытаться решать эту проблему сразу на международном уровне очень сложно - такой поход может вообще не сработать. Поэтому наше предложение сводится к тому, что мы начнем работу с нашими компаниями и будем информировать об этом всех остальных, чтобы постепенно их подключать, поскольку речь идет о международной проблеме".

"Полагаю, что мы будем способны начать передавать другим странам информацию уже в ближайшую пару лет, - уточнил Нилд. - А еще через несколько лет мы сможем понять, насколько эффективно идет такая работа и что необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности сообщества".

Нилд подчеркнул важность того, чтобы вопросами управления движением в космическом пространстве занималось не военное, а гражданское ведомство, каким является Федеральное управление гражданской авиации США. "Если поручить это министерству обороны, то они проявят свойственную им тенденцию не делиться с другими, например, с русскими или китайцами, информацией. Гражданское агентство более открыто для налаживания международного сотрудничества", - подчеркнул помощник главы FAA.