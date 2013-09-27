Масштабные учения авиации ВВО начались на Дальнем Востоке



Бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк Бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

В пресс-службе ВВО сообщили, что в маневрах участвует 100% боевого авиапарка округа в Приморье и Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Масштабные летно-тактические учения с привлечением истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации Восточного военного округа (ВВО) начались на Дальнем Востоке, в маневрах участвует 100% боевого авиапарка округа в Приморье и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ВВО, не уточняя число участников.

"На практическом этапе учения пилоты Су-35 и Су-30 выполнят прикрытие бомбардировщиков Су-24М2 при следовании в район бомбометания. Кроме того, летчики истребителей Су-35, Су-30СМ авиачасти ВВО из Хабаровского края отработают элементы воздушного боя на различных высотах, выполнят поиск, сопровождение и перехват самолетов условного противника, роль которых выполнят истребители из Приморья", - говорится в сообщении.

В завершение учений пилоты истребителей Су-35, штурмовиков Су-25 и экипажи новейших бомбардировщиков Су-34 выполнят бомбометание по наземным групповым целям на специализированных полигонах округа в Приморье и Хабаровском крае.