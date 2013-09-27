Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе

27.09.2017 ТАСС 134 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Минобороны РФ/ТАСС

Уничтоженные объекты и техника были задействованы в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских для захвата их в заложники, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты российской авиагруппы в Сирии в течение минувших суток нанесли в провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов, все они были расположены вдали от населенных пунктов, о чем свидетельствуют данные объективного контроля.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб", - сказал он.

Как отметил официальный представитель Минобороны, удары были нанесены вдали от населенных пунктов (по подземным базам боевиков, полевым складам боеприпасов, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и мастерским по оснащению "джихадмобилей"). По всем ударам имеются данные объективного контроля.

По информации Конашенкова, уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября с целью их захвата в заложники.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны, распространяемые из Лондона "Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека" (т. н. "Обсерватория по правам человека в Сирии") заявления о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб как всегда не содержат никаких доказательств.

Конашенков напомнил, что российская авиация не наносит удары по населенным пунктам. "Обсерватория по правам человека в Сирии" ссылается на анонимных "очевидцев", а заявления организации служат "информационным прикрытием" действий террористов запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра", отметил официальный представитель Минобороны.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
ОБСЕ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы