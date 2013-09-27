ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе



Источник: © Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Минобороны РФ/ТАСС

Уничтоженные объекты и техника были задействованы в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских для захвата их в заложники, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты российской авиагруппы в Сирии в течение минувших суток нанесли в провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов, все они были расположены вдали от населенных пунктов, о чем свидетельствуют данные объективного контроля.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб", - сказал он.

Как отметил официальный представитель Минобороны, удары были нанесены вдали от населенных пунктов (по подземным базам боевиков, полевым складам боеприпасов, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и мастерским по оснащению "джихадмобилей"). По всем ударам имеются данные объективного контроля.

По информации Конашенкова, уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября с целью их захвата в заложники.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны, распространяемые из Лондона "Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека" (т. н. "Обсерватория по правам человека в Сирии") заявления о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб как всегда не содержат никаких доказательств.

Конашенков напомнил, что российская авиация не наносит удары по населенным пунктам. "Обсерватория по правам человека в Сирии" ссылается на анонимных "очевидцев", а заявления организации служат "информационным прикрытием" действий террористов запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра", отметил официальный представитель Минобороны.