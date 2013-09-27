Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Южноафриканская компания Paramount выкупила последние истребители Dassault Mirage F1 ВВС Франции

27.09.2017 bmpd.livejournal.com 129 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в публикации "Pourquoi Ichikowitz met la main sur les derniers Mirage F1", четыре последних самолета Dassault Mirage F.1, которые оставались во Франции, были вывезены из страны в начале сентября 2017 года. В июне они были приобретены южноафриканским оружейным холдингом Paramount Group, который принадлежит южноафриканцу Ивору Ишиковицу (Ivor Ichikowitz). Он является доверенным лицом президента ЮАР Джейкоба Зумы. Paramount Group, было остро необходимо купить эти самолеты, так как они относились к двухместной модификации Mirage F.1B.

Истребитель Dassault Mirage F.1С из состава ВВС Франции, переданный в качестве учебного пособия в училище летного состава на территории аэропорта Плужан (Франция), сентябрь 2017 года (с) Ouest-France

Группа Paramount за последние годы уже продала истребители Mirage F.1AZ, ранее снятые с вооружения ВВС ЮАР, в Габон (шесть самолетов, еще два планируются к поставке) и Республику Конго (два экземпляра) с обязательством подготовить летчиков. Но без спарки полеты для обучения курсантов не могли совершаться, что вызывало негодование местных властей, чьи самолеты не могли подняться в воздух. Недавняя покупка позволяет решить этот вопрос.

Продажа была осуществлена при посредничестве французской компании Eurotradia International (бывшая французская государственная компания по экспорту авиационной техники Office General de l’Air). Сейчас Eurotradia International фактически является совместным экспортным предприятием компаний Total, Safran, Thales, Dassault Aviation и Airbus Group. С конца 2016 года компанию возглавляет Филипп Бельваль (Philippe Belval).

Eurotradia International уже долгое время связана с Ишиковицем. Обе компании взаимодействовали в рамках проектов в ЮАР французской компании в области атомной энергетики Areva.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Габон
Конго
Франция
ЮАР
Компании
Airbus
AREVA S.A.
Dassault
Paramount Group
Safran
Thales

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы