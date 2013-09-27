Концерн Airbus планирует продать в КНР минимум 60 самолетов А380

Как пишет Fabrice Gliszczynski в статье "A380: Airbus rêve de commandes salvatrices en Chine", глава представительства Airbus в Китае Эрик Чен (Eric Chen ) высказал предположение, что КНР нуждается в 60 самолетах А380 в течение ближайших пяти-семи лет. С момента начала реализации программы 17 лет назад в Китай было продано только пять самолетов этого типа.

Пассажирский самолет сверхбольшой вместимости Airbus A380 китайской авиакомпании China Southern (c) Jean-Philippe Arles / Reuters

Хотя счетчик продаж А380 уже в течение нескольких лет не работает, Airbus планирует продать свой "супер Джамбо" на китайский рынок, на который производитель сильно рассчитывает с момента запуска этой программы в 2000 году. Но пока он представляет собой сплошной провал. Пять экземпляров А380 было приобретено авиакомпанией China Southern. Причем 12 лет назад. После этого не происходило ничего. Китай больше не заказал этих самолетов, и программа не снискала тех лавров, на которые рассчитывали в Airbus. Причем настолько, что это угрожает устойчивости всей программы. Только 319 самолетов были заказаны, причем две трети из них уже поставлены.

Однако Эрик Чен не планирует сдаваться. По его словам, при анализе рынка, пассажиропотока и экономической ситуации, он пришел к выводу, что Китаю нужно минимум 60 самолетов А380 в период семи-пяти ближайших лет. И если одна компания закажет самолет, за ней потянутся другие.

В случае реализации эти заказы могут спасти программу. Airbus планирует добиться новых продаж для сохранения производства до середины 2020-х гг., когда появятся новые технологии в двигателестроении, которые позволят улучшить характеристики самолета. Именно в этом ракурсе следует рассматривать те улучшения, о которых объявили в июне 2017 года (вариант А380 Plus). При текущем темпе производства (один самолет в месяц), портфель заказов позволяет сохранить производственную линию почти до 2023 года. Или же еще сократить темпы производства, что не исключается руководством концерна.