Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Севастополь прибыло опытовое судно "Виктор Чероков"

27.09.2017 bmpd.livejournal.com 192 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщают шипспоттеры, 25 сентября 2017 года в главную базу Черноморского флота Севастополь прибыло совершившее переход с Балтийского моря опытовое судно ВМФ России "Виктор Чероков" проекта 20360С. Судно предназначено для испытаний новых образцов торпедного оружия.

Опытовое судно "Виктор Чероков" проекта 20360ОС ВМФ России в Севастополе, 25.09.2017 (с) Балабин 1696 / forums.airbase.ru

Изначально судно "Виктор Чероков" закладывалось на АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) для ВМФ России в качестве второго плавучего крана-погрузчика разрядных грузов (транспорта вооружения) проекта 20360 (шифр "Дубняк", разработчик - нижегородское АО "КБ "Вымпел") с заводским номером 1802. Строительство велось по контракту № 253/05/2/К/0161-07 от 2 февраля 2007 года стоимостью 600 млн рублей с первоначальным сроком сдачи в декабре 2010 года.

Головной плавучий кран-погрузчик разрядных грузов проекта 20360 ВТР-79 (заводской номер 1801), строившийся на Окской судоверфи по контракту от апреля 2004 года, был сдан ВМФ 16 декабря 2010 года (с годичным опозданием). Первоначально предполагалось, что ВТР-79 поступит в состав Северного флота, однако после передачи ВМФ был выявлен ряд ошибок в конструкции судна, допущенных проектировщиком. В результате в течение трех лет судно отстаивалось в составе Ленинградской военно-морской базы в Ломоносове и только осенью 2013 года ВТР-79 был по внутренним водным путям переведен в состав Каспийской флотилии.

В связи с этим с 18 января 2010 года было приостановлено строительство по базовому проекту второго судна (заводской номер 1802). На конец 2010 года готовность судна составляла всего 37,8%. В 2013 году было принято решение о достройке судна на АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде в качестве опытового судна по доработанному проекту 20360ОС. В 2013 году КБ "Вымпел" разработало технический проект, в 2014 году - рабочую конструкторскую документацию. Достройка судна, получившего название "Виктор Чероков" и переведенного в Нижний Новгород, была возобновлена в 2015 году, судно было повторно спущено на воду в декабре 2015 года и передано на испытания в мае 2016 года, испытания проводились на Ладожском озере и в Балтийском море. Приемный акт о передаче судна ВМФ России был подписан 19 июля 2016 года.

Полное водоизмещение опытового судна проекта 20360ОС составляет около 2000 тонн, главные размерения: длина - 61.5 м, ширина - 15.8 м, осадка - 3.5 м. Максимальная скорость хода 10 узлов.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Р-79-300
Проекты
КФ
СФ
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы