В Севастополь прибыло опытовое судно "Виктор Чероков"

Как сообщают шипспоттеры, 25 сентября 2017 года в главную базу Черноморского флота Севастополь прибыло совершившее переход с Балтийского моря опытовое судно ВМФ России "Виктор Чероков" проекта 20360С. Судно предназначено для испытаний новых образцов торпедного оружия.

Опытовое судно "Виктор Чероков" проекта 20360ОС ВМФ России в Севастополе, 25.09.2017 (с) Балабин 1696 / forums.airbase.ru

Изначально судно "Виктор Чероков" закладывалось на АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) для ВМФ России в качестве второго плавучего крана-погрузчика разрядных грузов (транспорта вооружения) проекта 20360 (шифр "Дубняк", разработчик - нижегородское АО "КБ "Вымпел") с заводским номером 1802. Строительство велось по контракту № 253/05/2/К/0161-07 от 2 февраля 2007 года стоимостью 600 млн рублей с первоначальным сроком сдачи в декабре 2010 года.

Головной плавучий кран-погрузчик разрядных грузов проекта 20360 ВТР-79 (заводской номер 1801), строившийся на Окской судоверфи по контракту от апреля 2004 года, был сдан ВМФ 16 декабря 2010 года (с годичным опозданием). Первоначально предполагалось, что ВТР-79 поступит в состав Северного флота, однако после передачи ВМФ был выявлен ряд ошибок в конструкции судна, допущенных проектировщиком. В результате в течение трех лет судно отстаивалось в составе Ленинградской военно-морской базы в Ломоносове и только осенью 2013 года ВТР-79 был по внутренним водным путям переведен в состав Каспийской флотилии.

В связи с этим с 18 января 2010 года было приостановлено строительство по базовому проекту второго судна (заводской номер 1802). На конец 2010 года готовность судна составляла всего 37,8%. В 2013 году было принято решение о достройке судна на АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде в качестве опытового судна по доработанному проекту 20360ОС. В 2013 году КБ "Вымпел" разработало технический проект, в 2014 году - рабочую конструкторскую документацию. Достройка судна, получившего название "Виктор Чероков" и переведенного в Нижний Новгород, была возобновлена в 2015 году, судно было повторно спущено на воду в декабре 2015 года и передано на испытания в мае 2016 года, испытания проводились на Ладожском озере и в Балтийском море. Приемный акт о передаче судна ВМФ России был подписан 19 июля 2016 года.

Полное водоизмещение опытового судна проекта 20360ОС составляет около 2000 тонн, главные размерения: длина - 61.5 м, ширина - 15.8 м, осадка - 3.5 м. Максимальная скорость хода 10 узлов.