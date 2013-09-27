Германия и Норвегия закупают пять самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT

Как сообщила 25 сентября 2017 года группа Airbus, ее оборонное подразделение Airbus Defence and Space получило контракт на поставку пяти самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) (с опционом еще на четыре самолета) для использования в интересах вооруженных сил Германии и Норвегии. Закупка осуществляется через европейскую оборонную закупочную организацию OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement), формальным заказчиком выступает закупочное агентство НАТО NSPA (NATO Support & Procurement Agency) в рамках совместной многонациональной европейско-НАТОвской программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) по созданию совместно эксплуатируемого парка самолетов-заправщиков.

Художественное изображение одного из совместно закупаемых в рамках совместной многонациональной европейско-НАТОвской программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT, которые предполагается эксплуатировать под эгидой НАТО (с) министерство обороны Нидерландов

Первыми участниками программы MMF, инициированной Европейским оборонительным агентством (European Defence Agency - EDA) в 2012 году, выступили Нидерланды и Люксембург, подписавшие в июле 2016 года соглашение с Airbus на поставку в 2020 году двух самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT для совместной эксплуатации. Самолеты по программе MMF будут формально находиться в собственности НАТО и базироваться на голландской авиабазе Эйндховен, с возможностью использования в интересах как Нидерландов и Люксембурга, так и других стран НАТО и ЕС.

28 июня 2017 года правительства Германии и Норвегии подписали меморандум о присоединении к программе MMF и теперь в рамках объединенной закупки заказали пять самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT для совместной эксплуатации по данной программе.Тем самым общее число самолетов, приобретаемых странами-участниками для MMF достигло семи (с опционом еще на четыре). Согласно пресс-релизу Airbus, все семь самолетов будут поставлены с 2020 по 2022 годы. Контракт с Германией и Норвегией включает также двухлетнюю сервисную поддержку. Конкретные финансовые параметры контракта не сообщаются.

Помимо заправочных задач, новые А330 MRTT должны будут также использоваться для перевозки личного состава и грузов и для медицинской эвакуации. Эксплуатация будет осуществляться совместно странами-участницами программы MMF путем "покупки" соответствующего необходимого количества летных часов.

Пока что неясно, присоединятся ли другие европейские страны к программе MMF. Изначально европейский проект совместной закупки А330 MRTT начинался как трехсторонний (с участием Нидерландов, Норвегии и Польши) с намерением приобрести для совместного использования от четырех до шести таких самолетов, но в конце 2014 года Норвегия и Польша по финансовым соображениям вышли из программы. Теперь Норвегия вместе с Германией снова вернулась в проект. Сообщается, что интерес к присоединению к программе проявляют также Бельгия и снова Польша.

C учетом германо-норвежского контракта, общее количество заказов на самолеты-заправщики Airbus A330 MRTT достигло 56, из которых 28 уже поставлены. Твердые контракты, по известным данным, включают 14 самолетов для Великобритании (все поставлены), девять для Франции, семь для Австралии (пять поставлены), шесть для Саудовской Аравии (все поставлены), шесть для Сингапура, четыре для Южной Кореи, три для ОАЭ (все поставлены) и теперь семь в рамках совместной программы MMF для Нидерландов, Люксембурга, Норвегии и Германии. О планах закупки A330 MRTT заявляли также Испания и Катар.

Переоборудование в самолеты-заправщики А 330 MRTT самолетов А330-200, строящихся на головном сборочном предприятии Airbus в Тулузе (Франция), осуществляется на предприятии Airbus Defence and Space в аэропорту Хетафе (Мадрид, Испания).