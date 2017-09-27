Армия без государства



Курдские отряды.

Источник: vpk-news.ru Курдские отряды.Источник: vpk-news.ru

Курдские отряды за годы "арабской весны" превратились в серьезную силу

"Арабская весна" для самих арабов, по крайней мере в тех странах, которые под нее , стала полной катастрофой. А вот у курдов в результате данного процесса появился шанс наконец-то получить свою государственность. Когда этот номер "ВПК" готовился в печать, было еще неизвестно, чем в результате окажется обещанный на 25 сентября референдум в Иракском Курдистане. Но курды могут заставить с собой считаться при любом политическом раскладе.

Некогда находившиеся в авангарде курдского движения за независимость турецкие курды в значительной степени ушли в тень. Их боевые отряды в 2013 году добровольно перешли в Ирак и Сирию, поэтому на территории самой Турции их акции носят теперь спорадический характер. При этом становящийся все более авторитарным режим Эрдогана быстро сворачивает наметившуюся в конце 2000-х либерализацию в отношении курдов, возвращаясь к политике их жесткого силового подавления. Причем теперь эта политика распространяется и на территории соседних стран.

Особых перспектив по-прежнему не просматривается у иранских курдов: слишком силен пока еще режим в Тегеране вообще и ВС Ирана в частности. Зато большие перспективы, как кажется в данный момент, появились у иракских и сирийских курдов.

В Ираке – пешмерга

“Зафиксирован факт потери сирийскими курдами американского БТР М1117, которого, разумеется, никогда не было на вооружении сирийской армии, зато такие машины есть у армии Ирака”

Иракские курды обрели "почти независимость", а заодно и статус ближайших союзников США еще в 1991 году, сразу после "Бури в пустыне". В 2003-м после окончательного разгрома Ирака и свержения Хусейна курдская де-факто независимость стала полной, при этом американцы "отписали" курдам пост президента всего Ирака, хотя и с довольно ограниченными полномочиями. Одним из важнейших атрибутов этой фактической независимости стали вооруженные отряды пешмерги, которые представляют собой по сути полноценную армию. Точное количество бронетехники и артиллерии у пешмерги неизвестно, но счет заведомо идет на сотни единиц.

Основой арсенала иракских курдов стали вооружение и техника армии Саддама Хусейна. В 80-е годы ВС Ирака имели до десяти тысяч единиц бронетехники и до пяти тысяч артсистем. Значительные потери в войне с Ираном были во многом скомпенсированы не менее значительными трофеями. Причем немалая часть захваченной у Ирана техники была тех же типов, что имела иракская армия, поскольку во время войны Китай и в несколько меньшей степени СССР поставляли одинаковые вооружения обеим воюющим сторонам. Вся эта чрезвычайно многочисленная техника была вроде бы потеряна в двух войнах Ирака с США. Но как ни странно, точные цифры этих потерь до сих пор не обнародованы. Видимо, очень немалая часть "саддамовской роскоши" досталась курдам во вполне боеспособном состоянии, уже тогда счет советских и китайских танков, БМП, БТР и орудий у пешмерги пошел на сотни.

Вторым источником пополнения курдских арсеналов стала нынешняя иракская армия. Курды никогда не воевали с ней напрямую, но в 2014 году, как известно, дивизии ВС Ирака, размещенные на севере страны, просто развалились и разбежались под натиском "Исламского халифата", бросая оружие и технику. Часть этой техники успели перехватить курды, другую часть они захватили уже в боях с "халифатом", ведь до 2015 года по сути только курды всерьез воевали в Ираке против суннитских радикалов. Кроме того, имели место прямые поставки вооружения и техники курдам из США и Германии. Это стрелковое оружие, ПТРК "Милан", бронеавтомобили "Динго" (20 единиц), "Кайман", "Баджер".

В настоящее время пешмерга активно воюет против "халифата", в частности участвовала в освобождении Мосула. Но это война ни в коем случае не за единый Ирак, а только за расширение собственного влияния. Идея превращения независимости из де-факто в де-юре (через всенародный референдум) становится в Иракском Курдистане доминирующей. Против этого очень активно выступают Багдад, Тегеран и Анкара. Вашингтон же находится в крайне щекотливом положении. Как нынешнее иракское правительство, так и курды считаются его стратегическими союзниками, в чью пользу делать выбор – пока неясно. По-видимому, США будут всячески добиваться отмены референдума и сохранения статус-кво.

А в Сирии – "умеренные"

До начала гражданской войны в Сирии местные курды практически ни на что не претендовали просто в силу своей малочисленности. Война радикально изменила ситуацию, позволив курдам занять большую часть северных и северо-восточных районов Сирии. Курды никогда не объявляли себя сторонниками Асада, однако столкновений между их отрядами и правительственными силами за всю войну почти не было. Подобное "молчаливое перемирие" объясняется общностью противников – суннитских радикалов всех разновидностей. По этой же причине в хороших отношениях с курдами находится Москва, которая даже поставила им некоторое количество оружия, в основном стрелкового.

Впрочем, российские поставки были весьма ограниченными, воевать за их счет сирийские курды не могли бы. При этом, судя по всему, они хотя и не столь богаты техникой, как их иракские соотечественники, но и особого ее недостатка не испытывают. Как было сказано выше, против войск Асада курды почти не воевали, но они могли захватить какую-то часть техники, которую ВС Сирии просто бросили в первые годы войны. Еще часть техники захвачена в боях с исламскими радикалами. Кроме того, имеет место переброска вооружений сирийским курдам от иракских соплеменников. По крайней мере был зафиксирован факт потери сирийскими курдами американского БТР М1117, которого, разумеется, никогда не было на вооружении сирийской армии, зато такие машины есть у армии Ирака.

Наконец, сейчас сирийские курды получают много вооружений от США. С начала гражданской войны и до середины 2016 года Вашингтон в поисках мифической "умеренной оппозиции" в Сирии очень неплохо вооружил тех самых суннитских радикалов. Осознание этого печального факта пришло к американцам при позднем Обаме, как и понимание того, что единственная умеренная оппозиция в Сирии – это именно курды. При Трампе американо-курдский союз оформился окончательно. Для создания видимости "общесирийской" коалиции американцы втянули в союз с курдами несколько мелких арабских группировок.

Хотя Москва отношений с сирийскими курдами не порвала, ей, конечно, несильно понравился столь тесный их союз с Вашингтоном. Еще меньше он понравился Дамаску. Поэтому Москва и Дамаск никак реально не возражали против операции, которую в конце 2016 – начале 2017 года провели на севере Сирии ВС Турции. Целью Анкары было недопущение создания сплошного пояса курдских территорий вдоль всей турецко-сирийской границы. Туркам ценой больших потерь удалось не допустить соединения "афринских" (западных) и "рожавских" (восточных) курдов. После чего их дальнейшее продвижение в глубь Сирии было заблокировано сирийско-российскими войсками с запада и курдско-американскими – с востока.

Столь технично выведя из игры Анкару, Москва и Вашингтон с их местными союзниками включились в борьбу за "халифатское наследство". Курды при активной поддержке американцев начали штурм Ракки – "столицы" сирийской части "халифата". Сирийские войска, не вмешиваясь в данный процесс, обтекли курдов с юга, выйдя на правый берег Евфрата и блокируя дальнейшее продвижение курдов на юг, как раньше совместно с курдами они заблокировали турок. В свою очередь курды совершили бросок по левому берегу Евфрата к деблокированному сирийскими войсками Дейр-эз-Зору. Цель курдов явно состоит в том, чтобы не дать сирийской армии перейти Евфрат. И это вполне может привести к прямому конфликту между сирийскими войсками и курдами при еще недобитом "халифате".

Что будет дальше – сказать крайне сложно. Если "халифат" будет-таки ликвидирован, Вашингтону придется определяться. Провоцировать сирийских курдов на создание собственного государства ему будет очень сложно. Во-первых, это уж слишком вопиющее даже для США попрание норм международного права. Во-вторых, это очевидный прецедент для иракских курдов, коих Вашингтон, наоборот, старается удержать от провозглашения независимости. В-третьих, это практически полный разрыв с Анкарой, что станет сильнейшим ударом по позициям США в регионе. С другой стороны, оставить курдов самим разбираться с Асадом – с одной стороны и Эрдоганом – с другой было уж слишком цинично даже для Вашингтона. Да и не будет Трамп просто так сдавать позиции в Сирии. Может быть, он и продаст курдов Дамаску или Анкаре, но за какую-нибудь приличную с его точки зрения цену.

В итоге "арабская весна" может действительно стать "курдской весной". Или утащить курдов вслед за арабами в полную катастрофу.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа