"Синева" с Енисея



Красноярский машиностроительный завод.

Источник: vpk-news.ru Красноярский машиностроительный завод.Источник: vpk-news.ru

Старейшему ракетному производству Красноярска исполняется 85 лет

Красноярский машиностроительный завод – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В этом году завод празднует свое 85-летие. О приоритетных направлениях деятельности предприятия рассказывает генеральный директор Красмаша Владимир Колмыков – кандидат технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, почетный гражданин Красноярска.

– Владимир Афанасьевич, ваше предприятие имеет легендарную историю. Завод известен еще с 40-х годов производством артиллерийской техники, внесшей значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Какое направление работы сегодня является главным для предприятия?

– Действительно, вклад красмашевцев в победу над фашизмом сложно переоценить. За трудовой подвиг в годы войны наш завод был удостоен первым из пяти государственных орденов Красмаша – ордена В. И. Ленина. С 1958 года основным направлением деятельности завода является производство ракетно-космической техники. Сегодня мы являемся единственным в России производителем межконтинентальных баллистических ракет для подводных лодок. И я с уверенностью могу сказать, что изготавливаемая нашим предприятием ракета "Синева", стоящая на вооружении атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, в настоящий момент не имеет аналогов в мире по своим энергомассовым характеристикам и по дальности полета.

– Каким образом на заводе обеспечивается высокое качество продукции?

– Надежность и безупречное качество продукции являются главными приоритетами для акционерного общества "Красмаш". На предприятии функционирует эффективная и достаточно сложная система менеджмента качества, включающая в том числе процессы управления рисками. Систематически проводятся как внутренние, так и внешние проверки состояния техпроцессов и соблюдения технологической дисциплины, комплексный анализ факторов, влияющих на качество продукции на всех этапах ее производства.

Отмечу, что Красмаш реализует полный цикл выпуска ракетно-космической техники – от изготовления до утилизации ракет. В выполнение работ цикла с 1960 года включен Испытательно-заправочный комплекс, где проходят огневые испытания жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок. Заправка изделий компонентами ракетного топлива, ампулизация и утилизация ракет тоже являются составляющими этого цикла.

– Существует ли на Красмаше конверсионная программа?

– Конверсионная программа на Красмаше начала развиваться параллельно с переходом предприятия на выпуск военной техники и на протяжении нескольких десятилетий менялась в зависимости от внешнего заказа. Основным вектором конверсионной программы Красмаша на современном этапе остается производство ракетно-космической техники гражданского назначения. Один из приоритетных проектов – двухкамерный жидкостной ракетный двигатель, работающий на экологически чистых компонентах топлива, предназначенный для первой и второй ступеней ракетно-космических комплексов. Также проводим работу по созданию разгонного блока 11С861-03, имеющего повышенные энергетические характеристики, предназначенного для выведения на геостационарную орбиту космических аппаратов массой до 3200 килограммов.

Наряду с производством ракетно-космической техники мы реализуем ряд наукоемких проектов, в которых используется технологическая база, научно-технический и производственный потенциал предприятия – производство оборудования для атомной, химической и нефтегазовой отраслей, для топливно-энергетического комплекса, криогенное и малотоннажное химическое производство, производство режущего и мерительного инструмента, нестандартного оборудования. В планах на будущее – расширить перечень этих направлений.

– Как идет техническое перевооружение предприятия?

– В 2014 году завод приступил к глобальной реконструкции в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы". Подчеркну, что модернизация на Красноярском машиностроительном заводе проходит в условиях действующего производства. Внедряются новые технологии и оборудование, станочный комплекс с числовым программным управлением. Уверен, что техническое перевооружение позволит Красмашу участвовать в освоении перспективной продукции военного назначения, изготовлении образцов новой боевой техники и спецзаказов.

– Существует мнение, что сотрудники оборонных предприятий – это люди, обладающие особенными качествами. Согласны ли вы с этим?

– Человеческий капитал – это основа производства, а люди, связавшие судьбу с оборонным комплексом, – гордость и слава нашей страны. Много лет работая на оборонном производстве, могу с уверенностью сказать, что наших заводчан объединяют самые лучшие качества: энтузиазм, особенное творческое мышление, трудолюбие и настоящий патриотизм.

– Красмаш – одно из самых крупных предприятий Красноярского края. Какую корпоративную социальную ответственность возлагает на себя завод?

– Красноярский машиностроительный завод – крупнейший работодатель в крае, предлагающий перспективную работу в области машиностроения и космической деятельности. Мы уделяем большое внимание привлечению молодых кадров, для этого предприятие реализует профориентационную программу. Наши специалисты проводят профессиональные консультации для учащихся, осуществляют подбор абитуриентов для обучения в рамках целевой подготовки, организуют мероприятия, нацеленные на популяризацию технических специальностей среди молодежи.

В сфере подготовки кадров Красмаш тесно сотрудничает с высшими и среднеспециальными образовательными учреждениями города и края. Студентов, показывающих высокие результаты, мы награждаем корпоративными стипендиями.

Безусловно, мы прилагаем все усилия для обеспечения социальной защищенности наших заводчан, создаем условия для отдыха, лечения, оздоровления работников и их семей. Предприятие владеет профилакторием "Красмашевский" и санаторно-оздоровительным комплексом "Гренада", услугами которых помимо красмашевцев пользуются сотни красноярцев.

– В сентябре в нашей стране отмечается День машиностроителя. Что бы вы хотели пожелать коллегам в этом юбилейном для вашего предприятия году?

– Во все времена машиностроение является ведущим направлением развития экономики нашей страны, источником новых производственных и технологических возможностей. Основа развития отрасли – это профессиональный опыт, знания и умения тех людей, кто связал свою жизнь с машиностроением. В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, успешной реализации намеченных планов и новых трудовых побед!

Владимир Колмыков

Беседовал Михаил Никитин

Уважаемые ветераны и работники предприятия!

Поздравляю вас с 85-летием Красноярского машиностроительного завода. Ваш трудовой коллектив по праву может гордиться легендарной историей, динамичной современностью и глобальными задачами, которые предстоит решать в будущем.

Успешная реализация Госпрограммы вооружения, направленной на масштабное переоснащение армии и флота, обеспечение комплексного развития системы вооружения, укрепление боевого потенциала группировок войск, – это результат эффективной и слаженной работы всех предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Немаловажная роль в этом процессе принадлежит Красмашу, выполняющему гособоронзаказ на оснащение армии современными образцами вооружения и техники. Сегодня предприятие обладает мощной производственно-технологической базой и высококвалифицированным персоналом. Здесь проводится реконструкция производства, модернизация и техническое переоснащение, что позволит вывести его на качественно новый уровень.

В том, что Красмаш является признанным и прославленным в стране и в мире предприятием, заслуга тех, кто работает на нем, создавая технику наивысшего класса для укрепления обороноспособности и могущества нашей Родины. Ратный труд старших поколений красмашевцев является нравственным ориентиром для молодежи, которая с достоинством продолжает дело отцов.

Хочу выразить искреннюю признательность всем заводчанам и ветеранам Красмаша за их профессионализм и высочайшую ответственность. Здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

Уважаемые красмашевцы!

Поздравляю вас с 85-летием Красноярского машиностроительного завода!

Красмаш – это единый живой организм, основа которого – шеститысячный талантливый коллектив. Более восьми десятилетий вы производите сложнейшую боевую и космическую технику, внося свой вклад в развитие и укрепление обороноспособности России.

Ветераны передают свои знания и опыт молодежи, многие из вас представляют славные рабочие династии, вы чтите традиции, гордитесь своим заводом и открыты новому. И в этом залог успеха Красмаша.

Красмаш – флагман ракетно-космической отрасли, и уверен, ваша работа продолжит соответствовать самым высоким требованиям и стандартам российской космонавтики. А реконструкция завода, результаты которой мы уже видим, выведет предприятие на новый уровень, и вы сможете решать еще более сложные и амбициозные задачи, которые поставило перед нами руководство страны.

Коллеги! Благодарю вас за профессионализм, трудолюбие, ответственность. Особенно хочу отметить вклад ветеранов: во многом благодаря вашей работе Красмаш сегодня – это сильное передовое инновационное производство.

Желаю всем красмашевцам здоровья и счастья, реализации планов и новых достижений!

Игорь Комаров, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (701) за 27 сентября 2017 года