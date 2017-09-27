Аватар широкого применения

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27.09.2017 Военно-промышленный курьер 440 1
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Робототехнка
Робототехнка.
Источник: vpk-news.ru

Ракетный двигатель помогает создавать робот

До недавних пор лидерами мировой робототехники считались инженеры из Японии и США, которые подмяли под себя большую часть рынка. Но российским специалистам роль статистов оказалась не по нраву и им есть что показать в области высоких технологий.

Сегодня Россия занимает всего один процент мирового рынка робототехники, государство пока не хочет или не может поддерживать своих специалистов, а если и делает это, то никак не на регулярной основе. Понятно, что проблема не только в чиновниках – отсутствие хорошей школы в данном направлении и традиционный с советских времен уклон инженерии в авионику, судостроение, ракетостроение дает о себе знать. Кстати, Владимир Путин в ходе "открытого урока" 1 сентября 2017 года заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта, и поддержал идею создания в Перми центра робототехники. Но сказать, что с роботами у нас полная беда, нельзя – как всегда, государственная проблема решается талантами энтузиастов.

“Наработки по роботу оказались кстати – при помощи технологии 3D-печати создавались отдельные элементы и агрегаты конструкторского макета двигателя”

Александр Кузнецов – ведущий инженер Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, ведущий активную научно-прикладную деятельность в сфере робототехники. Его роботов часто можно видеть в телерепортажах и выставках инновационной продукции. Он с группой единомышленников начинал работать над созданием первых роботов фактически у себя дома. Все началось с того, что в 2013 году он самостоятельно создал один из первых в мире 3D-принтеров, причем дома. После сетований супруги на постоянный запах горелого пластика и шум электроприводов Александр решился арендовать помещение под мастерскую. Хотя первыми деталями, которые родились на его адиттивном чудо-принтере, были шестеренки для мясорубок, он параллельно начал делать и детали для электромеханической руки, которая через пять лет стала частью настоящего робота. Тот двигался, мог изобразить эмоции – и оказался гвоздем популярного медицинского ток-шоу на одном из центральных каналов. Идея роботов-андроидов казалась самим инженерам-разработчикам безумно красивой и нужной, но почему-то она не встретила такого же взрыва энтузиазма у потенциальных заказчиков. И пришлось инженерам ходить по выставкам, показывать своих "детей", представлять проекты. Вскоре их заметили, стали заказывать копии роботов из известных художественных фильмов, делать образовательные симуляторы, пошли даже заказы из музеев и театров.

Отметим, что кузнецовский робот разрабатывается в рамках международного проекта, цель которого – создание некой антропоморфной (человекоподобной) платформы, способной повторять основные движения человека. Верхняя часть уже вовсю демонстрируется, нижняя пока в работе. Будет такая основа – жизнь в нее вдохнут программисты, приспосабливая машину под решение тех или иных задач. Сам Кузнецов предлагает в числе прочего сделать из своего робота своеобразный аватар: через специальные очки оператор видит то же, что и робот, а робот в свою очередь повторяет все движения человека. И может, будучи дистанционно управляемым, работать в обстановке, опасной для человека.

Создавая свое детище, команда Кузнецова столкнулась с отсутствием в стране доступных электронных комплектующих, а если что и было у российских производителей, то стоило баснословных денег. Потому сейчас основная проблема – именно электронные компоненты, поскольку 3D-печать элементов тела робота – задача уже решенная. А вот пластик используют наш и говорят, что он очень хороший и недорогой в отличие от импортных аналогов.

Но не забудем, Кузнецов – ракетчик, а не робототехник. Вскоре его команда в КБ Химмаш (филиал ГКНПЦ в Королеве) приступила к работе над созданием новейшего кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (РБ КВТК) для "Ангары". Наработки по роботу оказались кстати – при помощи технологии 3D-печати создавались отдельные элементы и агрегаты конструкторского макета двигателя.

На настоящий момент сборка конструкторского макета, изготовленного с применением 3D-печати, завершена и можно сделать некоторые выводы. Выполняя те же функции, что и обычный металлический конструкторский макет, по предварительным оценкам, он стал стоить в 10–15 раз меньше, чем традиционный. Так что можно сказать, что в разработке российских ракетных двигателей роботы приняли самое активное участие.


Станислав Сторожев


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (701) за 27 сентября 2017 года
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
74
№1
27.09.2017 07:33
"Кстати, Владимир Путин в ходе "открытого урока" 1 сентября 2017 года заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.."
- Вот когда даже борзописцы будут понимать неприличность этой фразы - тогда весь мир будет на стороне России и Украины.. всех, кого называют "русские" за буграми, и будет уверен в своём и их завтрашнем дне.

Как хотелось бы дожить !
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