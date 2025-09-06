Зенитчики провели боевые стрельбы из новых «Панцирь-С1» на учениях под Астраханью
|
|
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Зенитчики Центрального военного округа провели боевые стрельбы из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов «Панцирь-С1» на учениях в Астраханской области (полигон Ашулук).
Расчеты комплексов выполнили одиночные, групповые и массированные стрельбы по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию противника. Действия отрабатывались днем и ночью. Особое внимание уделялось моделированию реальной боевой обстановки, в ходе которого противник применял средства радиоэлектронной борьбы.
Новую технику зенитчики получили на вооружение в середине сентября. К месту постоянной дислокации в Поволжье они прибудут в начале октября.
***
ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.
|
25.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.09.2017 Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"
20.09.2017 Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армии
19.09.2017 Российская ПВО отразила налет условного противника на учениях "Запад-2017"
19.09.2017 Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
19.09.2017 Силы ПВО западного военного округа отразили в ходе учений нападение условного противника
18.09.2017 C-400 и "Панцирь-С" уничтожат баллистические цели на учениях "Запад-2017"
18.09.2017 Зенитчики ВКС защитили Москву от воздушного удара в рамках учений "Запад-2017"
18.09.2017 Военнослужащие ПВО успешно выполнили пуски ракет С-300 на учениях в Бурятии