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Зенитчики провели боевые стрельбы из новых «Панцирь-С1» на учениях под Астраханью

25.09.2017 Центральный военный округ 274 0
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Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Зенитчики Центрального военного округа провели боевые стрельбы из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов «Панцирь-С1» на учениях в Астраханской области (полигон Ашулук).


Расчеты комплексов выполнили одиночные, групповые и массированные стрельбы по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию противника. Действия отрабатывались днем и ночью. Особое внимание уделялось моделированию реальной боевой обстановки, в ходе которого противник применял средства радиоэлектронной борьбы.


Новую технику зенитчики получили на вооружение в середине сентября. К месту постоянной дислокации в Поволжье они прибудут в начале октября.


***

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.
25.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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