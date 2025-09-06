Зенитчики провели боевые стрельбы из новых «Панцирь-С1» на учениях под Астраханью



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Зенитчики Центрального военного округа провели боевые стрельбы из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов «Панцирь-С1» на учениях в Астраханской области (полигон Ашулук).

Расчеты комплексов выполнили одиночные, групповые и массированные стрельбы по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию противника. Действия отрабатывались днем и ночью. Особое внимание уделялось моделированию реальной боевой обстановки, в ходе которого противник применял средства радиоэлектронной борьбы.

Новую технику зенитчики получили на вооружение в середине сентября. К месту постоянной дислокации в Поволжье они прибудут в начале октября.

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ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.