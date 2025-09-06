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Гендиректор «КАМАЗа» встретился с создателями КАМАЗ-54901

25.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 544 0
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КАМАЗ-54901
Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017».
Источник: http://nabchelny.ru/

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергей Когогин встретился с группой создателей прототипа КАМАЗ-54901 – первого автомобиля поколения К5.


Встреча прошла в опытно-промышленном производстве Научно-технического центра компании. Сергей Когогин встретился с создателями прототипа КАМАЗ-54901, чтобы лично поблагодарить их за проделанную работу. «Вся компания работала на то, чтобы первенец поколения К5 появился. Пусть пока это только макет, начало, но оно уже есть, – сказал Когогин, обратившись к собравшимся. – Вы как никто заслужили благодарность руководства: это вы не спали ночами, это ваша энергия в новом продукте, и внешняя среда оценила его достаточно высоко. По-настоящему нового автомобиля не было на «КАМАЗе», наверное, с момента строительства, и сейчас задача ещё сложнее. Я горжусь коллективом нашего НТЦ, который представлен сформировавшимся в Челнах и молодым поколением, и зрелым, имеющим большой опыт работы».


Также в ходе встречи руководитель компании вручил благодарственные письма. Всего было награждено около полсотни специалистов НТЦ, включая главного конструктора по перспективным автомобилям Евгения Макарова, главного конструктора по автомобилям Андрея Савинкова, руководителя проекта Ханса Петера Мозера и директора департамента цифровых систем проектирования Алексея Пуртова.


Напомним, премьера новейшего грузовика КАМАЗ-54901 с кабиной К5 состоялась в сентябре в рамках выставки «Комтранс-2017». Отдельного внимания заслуживает кабина, которая отвечает всем последним требованиям. При её создании была сделана ставка на удобство и комфорт водителя. Органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном – всё это обеспечивает водителю высочайший комфорт. Также грузовик КАМАЗ-54901 оснащён новой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon и двигателем совершенно нового типа – рядным Р6.
25.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Продукция
КамАЗ-5490
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КАМАЗ
Проекты
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