В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
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Сотрудник лаборатории Фонда перспективных исследований "Экспериментальных систем жизнеобеспечения биологических объектов" Севастопольского государственного университета.
Источник: https://ria.ru/
Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл лабораторию по разработке технологии жидкостного дыхания в Севастопольском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"На базе Севастопольского государственного университета в рамках проекта ФПИ по разработке технологии жидкостного дыхания в пятницу открылась лаборатория "Экспериментальные системы жизнеобеспечения биологических объектов", – говорится в сообщении.
Под "жидкостным дыханием" как биомедицинской технологией понимают вентиляцию легких не воздухом, а насыщенным кислородом жидким препаратом, обеспечивающим достаточное насыщение крови кислородом.
Результаты проводимых исследований найдут широкое применение в медицине — как в области неотложного лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и будут использоваться для сопровождения различного вида высокотехнологичных методов лечения", – рассказали в фонде.
При этом уже сегодня некоторые вещества, обладающие высокой кислородтранспортной функцией, с успехом используются в микрохирургии глаза, косметологии, трансплантологии и других областях медицины.
"Открытая лаборатория решает отдельные задачи комплексного проекта ФПИ по жидкостному дыханию, для реализации которого сформирована широкая кооперация из ряда ведущих российских образовательных и научно-исследовательских организаций", – заключили в фонде.
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25.09.2017
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Т-70
1829
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№2
25.09.2017 18:53
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
А для глубоководных скафандров?Мои 200+++++++
Такой же вопрос.
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