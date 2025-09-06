Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Гранит" над Баренцевым морем (Naval Today, США)

25.09.2017 ИноСМИ 529 0
0
Понравилась новость?
 +2
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото.
Источник: © Пресс-служба Северного флота

"Петр Великий" - единственный в мире атомный крейсер - недавно произвел пуски противокорабельных ракет "Гранит". Стрельбы проводились в Баренцевом море в рамках учений разнородных сил Северного флота с участием более 20 боевых кораблей, 10 подводных лодок и 30 летательных аппаратов.

Кульминацией учений стали пуски противокорабельных ракет "Гранит", за которыми с борта "Петра Великого" наблюдал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Помимо крейсера в стрельбах принимали участие две атомных подводных лодки (проекта 949А "Антей", по кодификации НАТО - Oscar-II) "Орел" и "Воронеж".



На видео, опубликованном Минобороны России, видно, как производится запуск ракеты из шахты крейсера.

Противокорабельная ракета П-700 "Гранит" (по кодификации НАТО: SS-N-19 Shipwreck, "Кораблекрушение") имеет стартовую массу 7 тонн, способна развивать скорость до 2,5 Маха. Ракетой оснащены атомные подводные крейсера проекта 949А типа "Антей" (по кодификации НАТО - Oscar-II), тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 ("Орлан", кодификации НАТО - Kirov class), а также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1144 Орлан
949А Антей
NATO
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы