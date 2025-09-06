"Гранит" над Баренцевым морем (Naval Today, США)



Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото.

Источник: © Пресс-служба Северного флота Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото.Источник: © Пресс-служба Северного флота

"Петр Великий" - единственный в мире атомный крейсер - недавно произвел пуски противокорабельных ракет "Гранит". Стрельбы проводились в Баренцевом море в рамках учений разнородных сил Северного флота с участием более 20 боевых кораблей, 10 подводных лодок и 30 летательных аппаратов.

Кульминацией учений стали пуски противокорабельных ракет "Гранит", за которыми с борта "Петра Великого" наблюдал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Помимо крейсера в стрельбах принимали участие две атомных подводных лодки (проекта 949А "Антей", по кодификации НАТО - Oscar-II) "Орел" и "Воронеж".

На видео, опубликованном Минобороны России, видно, как производится запуск ракеты из шахты крейсера.

Противокорабельная ракета П-700 "Гранит" (по кодификации НАТО: SS-N-19 Shipwreck, "Кораблекрушение") имеет стартовую массу 7 тонн, способна развивать скорость до 2,5 Маха. Ракетой оснащены атомные подводные крейсера проекта 949А типа "Антей" (по кодификации НАТО - Oscar-II), тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 ("Орлан", кодификации НАТО - Kirov class), а также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".