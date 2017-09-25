Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)



Самоходные артиллерийские установки Мста на комплексных артиллерийских учениях в Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Самоходные артиллерийские установки Мста на комплексных артиллерийских учениях в Ленинградской области.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

А что вдруг случилось с заявлениями о неизбежном начале третьей мировой войны? Можно вспомнить, как не так давно в этом месяце повсюду звучали предупреждения о "грандиозных" российских военных учениях, которые вызывали тревогу и сеяли страх во всем западном мире. Нам раз за разом говорили, что они, возможно, станут самыми крупными военными учениями из тех, что проводила Россия со времен окончания холодной войны. Еще звучали такие прилагательные, как "масштабные" и "многочисленные".

В сообщениях военных ведомств и средств массовой информации учения "Запад-2017" были представлены почти как беспрецедентная угроза, но на фоне всех заявлений особенно выделялись два. Настойчивые утверждения России о том, что в учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих, были с пренебрежением восприняты как обман - на самом деле число участников якобы должно было "составить как минимум 100 тысяч".

Еще говорили о цели учений. Такие крупные маневры, как утверждалось, могли стать прикрытием для захвата Москвой территорий на Украине или даже в странах Балтии. И то, что эти учения территориально и по времени почти совпадали с местом и днем начала Второй мировой войны (первого сентября 1939 года Германия напала на польский гарнизон на полуострове Вестерплатте), похоже, лишь придало этим утверждениям еще больше убедительности. В условиях растущей напряженности между Востоком и Западом мы жили в ожидании третьей мировой войны.

Так что же случилось? Учения "Запад-2017" завершились на этой неделе, и к этому времени интерес к ним почти пропал - во всяком случае, в западных СМИ. Единственное, что попадало в выпуски новостей, это кадры, на которых президент Владимир Путин наблюдает в бинокль за ходом учений, и сообщение о том, что три человека получили ранения, когда российский вертолет случайно обстрелял зрителей. Число военнослужащих, принявших участие в учениях, оценивается даже западными аналитиками в 10-17 тысяч. Ни одна страна захвачена не была.

И русские теперь торжествуют, что бывает нечасто, а мы оказались в дураках. Они указывают - и не без оснований - на то, что приведенные ими цифры были точными, что все прошло открыто и прозрачно, неприкосновенность межгосударственных границ была соблюдена. А все российские войска, переброшенные в соседнюю Белоруссию для проведения учений, возвращаются на родину. И после всех звучащих на Западе обвинений, согласно которым Россия ведет информационную войну с помощью "фальшивых новостей", кто теперь, как спрашивают русские, распространяет "фальшивые новости"? Разве этот факт - не очередное доказательство того, что в своем сознании Запад никак не может преодолеть стереотипы времен холодной войны? И русские правы.

Высказываются предположения о том, что с помощью своих учений "Запад-2017" России удалось устроить ловушку, в которую западные аналитики и СМИ, как и было задумано, попали. Я же считаю, что Россия, скорее всего, просто наслаждается своим новым положением, оказавшись победителем в информационной войне.

Но в этом случае без ответа (для нас) остается конкретный вопрос. Как так вышло, что масштабы и цели российских учений "Запад-2017" - последние из серии крупномасштабных военных маневров, которые Россия проводит раз в четыре года - вызвали столь невероятный ажиотаж на Западе? И почему эти учения "раскрутили" там до такой степени, что назвали предвестником новой мировой войны?

За кулисами звучат обвинения. Виноватыми, оказались, как обычно, "СМИ" - "безответственные средства массовой информации". В этом есть доля истины - но лишь доля. СМИ, как правило, не выдумывают то, о чем сообщают. Если речь идет о военных и оборонных вопросах, информация поступает откуда-то со стороны. Не исключено также, что им дают рекомендации относительно того, как эту информацию интерпретировать.

В этом случае СМИ - или, точнее, некоторых авторов заголовков - можно обвинить в том, что в полученной ими информации они не учли некоторые нюансы. Информацию о том, что Россия "может" задействовать на учениях до 100 тысяч военнослужащих, "может" использовать учения, в качестве прикрытия для вторжения на Украину, и так далее, можно преподнести, как утверждение о том, что Россия это "сделает". Вероятный сценарий преподносится как безусловный, полностью определенный. Это можно сделать по незнанию или - в некоторых случаях - из-за того, что это "вписывается" в политическую повестку дня.

Эта информация о российских учениях "Запад-2017" - или давайте лучше использовать старое слово "дезинформация" - пошла не из СМИ. Даже если оглянуться назад и вкратце вспомнить предварительные сообщения в СМИ о российских военных учениях, станет ясно, что иногда они были основаны на информации от анонимных источников, но чаще - от источников вполне конкретных и названных, от источников, которые могли претендовать на некоторую осведомленность в данном вопросе.

Одним из них был не кто иной, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который предупредил, что Россия "использует крупномасштабные военные учения в качестве прикрытия для маневров, предшествующих агрессивным военным действиям против соседних стран", имея в виду Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году.

Был среди них и министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон, который заявил, что эти учения "задуманы с тем, чтобы нас спровоцировать". И, судя по всему, он согласился с предварительной оценкой, согласно которой в учениях примут участие 100 тысяч военнослужащих.

Во многих сообщениях также давались ссылки на источники в политических кругах или аналитических центрах стран Балтии, Польши или Украины, где - по понятным причинам - преобладает мнение о России как о бывшем и потенциальном агрессоре. Однако то, что конкретная точка зрения понятна, не означает, что она правильна - особенно в новых или изменившихся условиях.

То же самое относится и к имеющимся прецедентам. Официальные лица Великобритании выступили в защиту того, что некоторые - в том числе и я - сочли распространением паники министром обороны Великобритании и главой НАТО. По их словам, репутация России небезупречна - были случаи, когда она занижала официальную численность военнослужащих, принимавших участие в учениях, с тем чтобы не допустить инспекций со стороны международных наблюдателей. И есть основания подозревать, что русские будут поступать подобным образом и дальше. Примерно то же самое можно сказать и об использовании военных учений в качестве прикрытия агрессии - даже если взаимосвязь между учениями, которые проводила Россия, и ее вторжением в Грузию и в Крым является как минимум спорной.

По их словам, самое главное - сохранять бдительность. Но бдительность - и готовность к любым непредвиденным обстоятельствам - несколько отличается (во всяком случае, в моем понимании) от создания шумихи по поводу угрозы, которую якобы представляют собой обычные российские военные учения. Причем делают это, не предоставляя доказательств и в соответствии явно антироссийской западной повестке дня. Стоит также отметить, что происходило это, даже в то время, когда "независимая Швеция" (как называют ее в НАТО) проводила на севере регионе учения, в которых участвовали многие страны-члены НАТО, и вскоре после того, как НАТО сама провела учения в Черном море, а до этого - на Украине и возле ее западных границ. И кто, следует здесь спросить, кому угрожает?

Благодаря предварительному анализу, проведенному британским аналитическим центром в области международных отношений Chatham House, все, что касается учений "Запад-2017", в целом, можно представить следующим образом. Это были военные учения, цель которых заключалась в том, чтобы проверить возможности новой, более компактной и более маневренной российской армии. А также испытать новую российскую электронную технику и возможности организации и ведения связи. Также в ходе учений должны были продемонстрировать современную технику в коммерческих целях. И, конечно же, продемонстрировать западному альянсу, что Россия по-прежнему является силой, с которой нужно считаться. Другими словами, это были стратегические учения, которые по своему замыслу, формату и целям, очень похожи на военные учения, которые проводят армии западных стран.

Мэри Дежевски (Mary Dejevsky)