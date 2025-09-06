На Украине показали "полеты" первого реактивного беспилотника



Прототип первого украинского беспилотного авиационного аппарата на реактивной тяге "Обрий".

Источник: topwar.ru Прототип первого украинского беспилотного авиационного аппарата на реактивной тяге "Обрий".Источник: topwar.ru

В социальных сетях появилось видео испытаний первого украинского беспилотного авиационного аппарата на реактивной тяге "Обрий". Сверхскоростной дрон, по словам его создателей из компании "Аэротехника-МЛТ", предназначен для настройки и проверки рабочих режимов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Впрочем, назвать кадры видеоролика "испытаниями" может только очень пристрастный зритель. На видео, продолжительностью около пяти минут, показано катание "Обрия" по взлетной полосе. Причем перемещения происходят, если ориентироваться на автомобили на заднем плане, со скоростью не более десяти километров в час. Столь же динамично передвигаются обычные электромобили для детей.

Любопытно, что осенью прошлого года украинские авиаконструкторы громко заявили о разработке проекта реактивного ударного дрона, который способен уничтожать вражескую технику на расстоянии до 50 километров. По их уверениям, беспилотник должен был развивать скорость до 800 километров в час.

Однако спустя год на видео появилась катающаяся по бетонке авиамодель с видеокамерами, у которых крайне малое разрешение. Впрочем украинские конструкторы не унывают и заявляют, что их детище способно помочь при обучении и тренировке боевых расчетов артиллеристов.

Здесь будет уместно вспомнить другие "инновационные" разработки ВПК Украины - "мусорный" танк для боя в городе, беспилотный мини-БТР "Фантом-2" с неуправляемыми авиационными ракетами, летающие бронеавтомобили и прочии изделия из фантастических кинофильмов.

Николай Грищенко