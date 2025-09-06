Американская армия получила первый обновлённый "Абрамс"



Танк Abrams M1A2 SEP v3.

Источник: aw.my.com Танк Abrams M1A2 SEP v3.Источник: aw.my.com

Вооруженные силы США приступили к испытаниям танка Abrams нового поколения. Вчера, 22 сентября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания General Dynamics Land Systems передала вооруженным силам США первый прототип танка Abrams модификации M1A2 SEP v3.

Танк Abrams M1A2 SEP v3 впервые был представлен на оружейной выставке AUSA в октябре 2015 года, а спустя два месяца автобронетанковое управление армии США (TACOM) заключило с компанией General Dynamics Land Systems контракт на переоборудование танков Abrams. Согласно договору, TACOM выделило $92,2 млн на модернизацию опытной партии из шести танков Abrams M1A2 SEP v2 до версии М1А2 SEP v3.

По словам представителей General Dynamics Land Systems, новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновленной электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые "Абрамсы" будут более экономно расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными.

Вчера стало известно, что General Dynamics Land Systems передала армии первый из шести опытных образцов. В ближайшее время вооруженным силам будут переданы остальные пять танков, после испытаний которых военное ведомство примет решение о дальнейшем заказе на переоборудование "Абрамсов".

M1 Abrams — основной боевой танк США, который был разработан в 70-е годы и серийно выпускается с 1980 года. Танк состоит на вооружении Корпуса морской пехоты и армии США, а также вооруженных сил Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Австралии и Марокко. Модификация M1A1 была разработана в 1984 году и отличается от базовой версии гладкоствольным 120-мм орудием (базовая версия вооружена 105-мм нарезной пушкой), усиленным бронированием и системой кондиционирования воздуха. На сегодняшний день новейшей модификацией танка Abrams является M1A3, а к 2021 году компания General Dynamics Land Systems планирует представить первый прототип модификации SEP v4.