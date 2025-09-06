Российские и китайские моряки отработали спасение тонущего корабля
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Экипаж спасательного судна Игорь Белоусов во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военные моряки России и Китая совместно с авиацией отработали спасение терпящего бедствие корабля на международных военно-морских учениях "Морское взаимодействие - 2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) выполнили совместные задачи по организации поисково-спасательного обеспечения в море.
"Отряд боевых кораблей отработал элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие корабля комплексного снабжения "Дун Пинху". После подачи сигнала бедствия российский и китайский корабль отправились на помощь в район условно аварийного судна", - рассказал Матвеев.
По его словам, с кораблей российской и китайской сторон поднимались вертолеты палубной авиации, которые по единому плану выполняли задачи поиска и спасения людей. Одновременно на катерах к судам, условно терпящим бедствие, были направлены аварийно-спасательные группы для оказания помощи и организации борьбы за живучесть корабля.
В тренировках были задействованы вертолет Ка-27пс и вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС Китая была представлена корабельными вертолетами Z-9C и Z-9D.
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24.09.2017
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