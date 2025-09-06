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Очередное кликушество в отношении ВМФ России

25.09.2017 bmpd.livejournal.com 875 0
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Французские ресурсы в очередной раз решили выговориться по перспективам российского флота. В смеси клюквы и искажений попадаются, однако, небезынтересные наблюдения и предположения. Наш блог приводит очередной взгляд из-за границы.

Как пишет французский ресурс "TTU" в материале "Vers le déclin de la marine russe?", несмотря на театральные эффекты, возобновление боевых походов подводных лодок в Северную Атлантику и снижение шумности новых атомных подводных лодок типа "Ясень", экономический кризис и падение доходов от продажи нефти, международные санкции, наложили существенные отпечаток на российскую судостроительную промышленность.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" в большом плавучем доке ПД-50 на ОАО "82 СРЗ" (с) kolanews.ru

С учетом текущего уровня заказов, снижение возможностей ВМФ после 2030 года представляется неизбежным. Флагманы флота - авианосец "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" уже имеют возраст 30 лет.

Имея сейчас в боевом составе 24 фрегата, Москва в следующем десятилетии будет иметь только 10 таких кораблей (шесть типа "Адмирал Григорович" и четыре типа "Адмирал Горшков"). Что касается проекта нового эскадренного миноносца водоизмещением 17 тыс. тонн (шифр "Лидер") в количестве 12 экземпляров, то проект остановлен решением Кремля. При этом с 2000 года Китай ввел в состав флота 40 фрегатов проекта 054. При этом, с учетом географического положения Черного, Балтийского морей, Тихого океана и Арктики, в случае крупномасштабного кризиса российские флоты не смогут оказать поддержку друг другу.

Подводный флот, хотя также устаревает, остается приоритетом властей. 13 ПЛАРБ, семь ПЛАРК, 17 МЦАПЛ и 20 подводных лодок других типов должны быть заменены качественно новыми кораблями, но количество будет меньше.

Число боеготовых кораблей, которое на сегодня достигает 50%, должно падать по причине коррозии атомных реакторов, большая часть из которых эксплуатируется уже более 25 лет. В 2030 году большая часть ПЛАРБ (три проекта 667БДР, шесть проекта 667БДРМ, одна проекта 941) достигнут возраста в 40 лет в ожидании замены восемью корпусами ПЛАРБ проекта 955 (три из которых уже находятся в боевом составе). Замена 17 неатомных подводных лодок проекта 877 лодками проекта 677 и 636 также находится в критическом положении из-за низких темпов строительства.

С учетом своей военной доктрина Москва делает ставку на свои многоцелевые АПЛ и ПЛАРК, имеющих на вооружении весьма скоростные крылатые ракеты (и скоро получат гиперзвуковые), которые должны стоять на многоцелевых АПЛ типа "Ясень" и будущей ПЛАРК "Хаски", но и в этом случае задержка в темпах строительства нарастает. Только два "Ясеня" боеготовы из семи предусмотренных планами, и в лучшем случае только три "Хаски" будут способны выйти в море в 2030 году.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Китай
Россия
Франция
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Проекты
1135 Буревестник
1143 Кречет
22350
667
667БДРМ Дельфин
677 Лада
877 Палтус
941 Акула
955 Борей
Авианосец
Арктика
ГЗЛА

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