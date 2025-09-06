Морские паромы спускают в реку



ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и достраивающиеся на нем суда. Справа сухогрузное судно проекта RSD49 смешанного «река-море» плавания «Пола Севастиана», строящееся по заказу ООО «Пола Райз» (Россия), в центре достраивающийся для ВМФ России головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин", слева многофункциональный буксир-спасатель проекта MPSV12 «Бейсуг», строящийся для ФКУ «Дирекция Госзаказчика». Шлиссельбург, 29.06.2017.

Источник: sudprom / forums.airbase.ru ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и достраивающиеся на нем суда. Справа сухогрузное судно проекта RSD49 смешанного «река-море» плавания «Пола Севастиана», строящееся по заказу ООО «Пола Райз» (Россия), в центре достраивающийся для ВМФ России головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин", слева многофункциональный буксир-спасатель проекта MPSV12 «Бейсуг», строящийся для ФКУ «Дирекция Госзаказчика». Шлиссельбург, 29.06.2017.Источник: sudprom / forums.airbase.ru

Заказ на 14 млрд руб. может получить Невский ССЗ

Как выяснил “Ъ”, три новых парома для железнодорожной переправы Усть-Луга—Балтийск стоимостью более 14 млрд руб. могут быть построены в Ленинградской области на частном Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Эксперты и источники “Ъ” на рынке отмечают, что преимущества завода — в географическом положении, опыте работы и заявленной цене. Конкурентами могли бы выступить верфи государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Но они уже получили без конкурса заказ, на который претендовал и Невский завод, и новый контракт, судя по всему, уступят без серьезной борьбы.

О том, что железнодорожные паромы на линии Усть-Луга—Балтийск могут быть построены ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Невский ССЗ), рассказали “Ъ” четыре источника в кулуарах выставки "Нева-2017". На самом заводе эту информацию не комментируют. Планируется построить три парома за 14,1 млрд руб. в 2018–2020 годах. Из общего объема 5,1 млрд руб. должен выделить бюджет, Владимир Путин уже дал такое поручение, остальные средства предоставит Газпромбанк. Проект будет реализован на принципах ГЧП с использованием механизма концессии (см. “Ъ” от 7 марта), концессионером выступит специальная проектная компания (СПК). По плану, утвержденному правительством в июне, в сентябре доклад о создании СПК должны подготовить Минтранс, ОАО РЖД и ООО "Пола Менеджмент" (принадлежит кипрской "Пола Маритайм Лтд").

Как пояснили в ОАО РЖД, СПК заключит концессионное соглашения, привлечет заемное финансирование, обеспечит проектирование, заказ и эксплуатацию паромов, включая договоры по схеме take-or-pay с якорными грузоотправителями. Сама монополия получит 25% плюс одну акцию СПК. В Минтрансе отказались от комментариев. По плану концессионное соглашение и контракт о строительстве паромов должны быть подписаны в ноябре.

Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с деталями проекта, концедентом и собственником паромов будет государство в лице Росморречфлота. Концессионером — Балтийская паромная компания, учрежденная "Пола Менеджмент" (75%) и ОАО РЖД. По словам собеседника “Ъ”, как таковая официальная процедура по выбору подрядчика в законе о концессии не описана. Концессионер будет проводить опрос, направлять техзадание на различные верфи. Длина судов — 200 м, ширина — более 20 м, вместимость — 66 условных вагонов. То есть, отмечает источник “Ъ”, автоматически отпадают заводы, которые находятся внутри водных путей из-за ограничений по шлюзам.

Решение о заключении контракта будет приниматься на основании предложений верфей, добавляет собеседник “Ъ”, подтверждая, что Невский ССЗ может получить заказ. Другой источник “Ъ” на рынке уточнил, что сборка паромов будет проходить на воде, две части соединят непосредственно на плаву. Это непростая технология, но опыт в отрасли есть.

Невский ССЗ расположен в Шлиссельбурге Ленинградской области. 50,01% у Озерной верфи, владельцами которой являются Владимир Касьяненко, Ришат Багаутдинов, Олег Кондрук и Константин Бурьянов, еще 47,86% — у зарегистрированной на Кипре Algador Holdings Limited. Актуальных данных о финансовых результатах компании нет.

Среди претендентов на заказ назывались входящие в ОСК "Янтарь" и Выборгский судостроительный завод. Однако сейчас, по словам источника “Ъ” в ОСК, верфи корпорации не претендуют на заказ, потенциал загрузки предприятий достаточно высок. Невский ССЗ, со своей стороны, уже подавал заявку на два парома для линии Ванино—Холмск на Сахалине. Но тот тендер отменили, а контракт на внеконкурсной основе передали Амурскому судостроительному заводу ОСК.

Источник “Ъ” поясняет, что основная цель строительства новых паромов — обеспечение транспортной независимости калининградских производителей, в первую очередь речь идет о компаниях "Содружество" и "Автотор". Из Усть-Луги в Балтийск паромы также будут принимать грузы, основной объем по этому направлению — нефтеналивные грузы, но есть и сухие, добавляет собеседник “Ъ”. Ранее эксперты в разговоре с “Ъ” называли проект стратегическим и отмечали, что без господдержки его окупаемости достичь невозможно.

Надежда Малышева из PortNews говорит, что Невский ССЗ — частная высокотехнологичная верфь, которая уже выполняла сложные заказы по строительству аварийно-спасательных судов и танкеров для военных, а также сухогрузных судов для "Пола Райз". Свободные мощности у верфи есть, так что она может быть "лояльна по цене для заказчика", кроме того, она расположена в глубоководной части реки, где нет шлюзов.

Анастасия Веденеева, Санкт-Петербург