Минобороны вернуло "надувной" полк



Техника НПП "Русбал".

Источник: РИА Новости/НПП "Русбал" Техника НПП "Русбал".Источник: РИА Новости/НПП "Русбал"

Новая воинская часть скроет войска от вражеских спутников, дронов и самолетов-разведчиков, а также построит фиктивные аэродромы и ракетные позиции

Российское военное ведомство заново сформировало уникальную воинскую часть. 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк (ОИМП) сделает невидимыми для спутников, самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов важные военные и социальные объекты. Также военнослужащие за считаные минуты могут развернуть ложные позиции артиллерии, ракетных систем и даже построить фиктивный аэродром. Для этого в арсенале полка есть надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения. За столь необычное оснащение 45-й полк получил у военных прозвище "надувной" полк.

По словам экспертов, современные средства разведки обладают уникальным потенциалом по получению информации. И их возможности с каждым годом только увеличиваются. Поэтому очень важно своевременно и эффективно скрывать свои войска и объекты.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, формирование полка завершилось в июне нынешнего года. Сейчас 45-й маскировочный полк уже успел принять участие в нескольких мероприятиях. В частности, его подразделения приняли активное участие в недавно закончившихся учениях "Запад-2017".

45 ОИМП сформирован на базе отдельного маскировочного батальона. До недавнего времени это подразделение входило в состав 45-й гвардейской отдельной инженерно-саперной бригады. На вооружение уникального полка, помимо надувных макетов, поступили современные инженерные машины. Также в арсенале 45-го ОИМП есть специальные средства, позволяющие серьезно снизить эффективность оптических и радиолокационных систем разведки.

Подразделения полка могут замаскировать как позиции своих войск и штабов, так и сложные технические объекты. К примеру, места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем, радиолокационные станции. Также 45-й ОИМП может скрыть от наблюдения и социальные объекты. В этот список входят мосты, участки дорог, электростанции и т.д.

Еще одна задача уникальной воинской части — это создание ложных позиций вооружения и военной техники, военных объектов. Для решения этой задачи используются не только надувные макеты техники. Военнослужащие полка проводят земляные и строительные работы, воссоздают технические строения, взлетно-посадочные полосы, дороги и другие объекты.

Точная организационно-штатная структура 45-го ОИМП неизвестна. По имеющимся данным, в его состав входят несколько батальонов. Каждый предназначен для выполнения определенных маскировочных работ.

— Современные средства разведки становятся более сложными и комплексными, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Раньше достаточно было провести фотографирование местности. Сейчас же изучают комплексно. Одновременно применяют радиолокационные комплексы, системы радиотехнической разведки. Используются телевизионные каналы наблюдения, сканирующие местность в разных спектрах. В современных войнах и военных конфликтах разведывательные комплексы — это не только глаза командира, но и средства целеуказания высокоточному оружию — крылатым ракетам, корректируемым бомбам, а в перспективе боевым гиперзвуковым летательным аппаратам.

Ранее в составе российских вооруженных сил уже был отдельный маскировочный полк. Воинская часть просуществовала всего четыре года — с 2006-го по 2010-й. В ходе реформы "нового облика", объявленной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым, полк был расформирован, а его оставшиеся подразделения влились в состав 45-й инженерно-саперной бригады.

45-й ОИМП — это наследник одной из наиболее прославленных воинских частей инженерных войск — 45-го инженерно-саперного полка. Он был сформирован в феврале 1980-го в Термезе и позже отправлен в Афганистан. Военнослужащие не только прокладывали дороги, строили туннели и ремонтировали объекты. Они непосредственно принимали участие в боевых действиях. Подразделения полка привлекались ко всем операциям 40-й армии. За время войны почти 3,5 тыс. военнослужащих 45-го полка были награждены орденами и медалями.

Алексей Рамм, Евгений Андреев