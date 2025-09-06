Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны вернуло "надувной" полк

25.09.2017 Известия.ru 544 0
0
Понравилась новость?
 +2
Техника НПП "Русбал"
Техника НПП "Русбал".
Источник: РИА Новости/НПП "Русбал"

Новая воинская часть скроет войска от вражеских спутников, дронов и самолетов-разведчиков, а также построит фиктивные аэродромы и ракетные позиции

Российское военное ведомство заново сформировало уникальную воинскую часть. 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк (ОИМП) сделает невидимыми для спутников, самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов важные военные и социальные объекты. Также военнослужащие за считаные минуты могут развернуть ложные позиции артиллерии, ракетных систем и даже построить фиктивный аэродром. Для этого в арсенале полка есть надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения. За столь необычное оснащение 45-й полк получил у военных прозвище "надувной" полк.

По словам экспертов, современные средства разведки обладают уникальным потенциалом по получению информации. И их возможности с каждым годом только увеличиваются. Поэтому очень важно своевременно и эффективно скрывать свои войска и объекты.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, формирование полка завершилось в июне нынешнего года. Сейчас 45-й маскировочный полк уже успел принять участие в нескольких мероприятиях. В частности, его подразделения приняли активное участие в недавно закончившихся учениях "Запад-2017".

45 ОИМП сформирован на базе отдельного маскировочного батальона. До недавнего времени это подразделение входило в состав 45-й гвардейской отдельной инженерно-саперной бригады. На вооружение уникального полка, помимо надувных макетов, поступили современные инженерные машины. Также в арсенале 45-го ОИМП есть специальные средства, позволяющие серьезно снизить эффективность оптических и радиолокационных систем разведки.

Подразделения полка могут замаскировать как позиции своих войск и штабов, так и сложные технические объекты. К примеру, места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем, радиолокационные станции. Также 45-й ОИМП может скрыть от наблюдения и социальные объекты. В этот список входят мосты, участки дорог, электростанции и т.д.

Еще одна задача уникальной воинской части — это создание ложных позиций вооружения и военной техники, военных объектов. Для решения этой задачи используются не только надувные макеты техники. Военнослужащие полка проводят земляные и строительные работы, воссоздают технические строения, взлетно-посадочные полосы, дороги и другие объекты.

Точная организационно-штатная структура 45-го ОИМП неизвестна. По имеющимся данным, в его состав входят несколько батальонов. Каждый предназначен для выполнения определенных маскировочных работ.

— Современные средства разведки становятся более сложными и комплексными, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Раньше достаточно было провести фотографирование местности. Сейчас же изучают комплексно. Одновременно применяют радиолокационные комплексы, системы радиотехнической разведки. Используются телевизионные каналы наблюдения, сканирующие местность в разных спектрах. В современных войнах и военных конфликтах разведывательные комплексы — это не только глаза командира, но и средства целеуказания высокоточному оружию — крылатым ракетам, корректируемым бомбам, а в перспективе боевым гиперзвуковым летательным аппаратам.

Ранее в составе российских вооруженных сил уже был отдельный маскировочный полк. Воинская часть просуществовала всего четыре года — с 2006-го по 2010-й. В ходе реформы "нового облика", объявленной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым, полк был расформирован, а его оставшиеся подразделения влились в состав 45-й инженерно-саперной бригады.

45-й ОИМП — это наследник одной из наиболее прославленных воинских частей инженерных войск — 45-го инженерно-саперного полка. Он был сформирован в феврале 1980-го в Термезе и позже отправлен в Афганистан. Военнослужащие не только прокладывали дороги, строили туннели и ремонтировали объекты. Они непосредственно принимали участие в боевых действиях. Подразделения полка привлекались ко всем операциям 40-й армии. За время войны почти 3,5 тыс. военнослужащих 45-го полка были награждены орденами и медалями.


Алексей Рамм, Евгений Андреев
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы