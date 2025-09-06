Выставка и конференция в области беспилотных систем AUS&R-2017 в Израиле

Очередная, пятая по счету выставка и конференция в области беспилотных и роботизированных систем AUS&R-2017 (5th Autonomous Unmanned Systems & Robotics Expo) состоялась в Израиле 18 сентября 2017 года. Она прошла на территории выставочного центра LAGO, расположенного в городе Ришон ле-Цион недалеко от Тель-Авива. Организатором мероприятия выступает iHLS - специализированное израильское издание в области обороны и безопасности. Репортаж с выставки и конференции AUS&R-2017 любезно предоставил Денис Федутинов.

Транспортный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Cormorant разработки израильской компании Tactical Robotics Ltd. (ранее Urban Aeronautics) в экспозиции 5-й выставки и конференции в области беспилотных и роботизированных систем AUS&R-2017. В числе перспективных задач аппарата разработчики указывают доставку подразделениям вооруженных сил различных грузов, включая боеприпасы, медикаменты и продовольствие, а также эвакуацию раненных. Предполагается, что возможности данного аппарата позволят использовать его в ситуациях, когда другие БЛА, в том числе вертолетного типа будут неприменимы. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Сухопутное роботизированное средство Rambow. 4-тонный аппарат был представлен израильской компанией Meteor Aerospace. В качестве полезной нагрузки на Rambow могут устанавливаться крупнокалиберный пулемет, либо другие системы оружия в зависимости от выполняемых задач. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Еще одно сухопутное роботизированное средство AMSTAF 6 было показано на выставке израильской компанией Automotive Robotic Industry Ltd. Ранее данная разработка демонстрировалась совместно с компанией Rafael, которая, как сообщалось, также принимала участие в работах по созданию данной системы. Амфибийная платформа, предназначена для задач в области безопасности, сбора разведывательных данных, контроля правопорядка (в том числе во время массовых мероприятий), спасения, борьбы с пожарами и т.д. Аппарат на колесном шасси с формулой 6х6 (на выставке), а также в вариантах 4х4 и 8х8, имеет массу до 900 кг, при этом может перевозить до 850 кг полезного груза. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Мини-робот на гусеничном шасси Dogo был показан израильской компанией General Robotics Ltd. Любопытно, что помимо наблюдения, он может также оказывать силовое воздействие, для чего в корпус аппарата интегрируется пистолет Glock 26 калибра 9 мм. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Пульты управления наземными роботизированными средствами на стенде той же компании General Robotics. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

БЛА вертолетного типа Black Eagle 50 был представлен на стенде компании Steadicopter. По информации компании, предлагаемый комплекс представляет собой роботизированную систему воздушного наблюдения, которая может применяться в задачах гражданского, военного и специального профиля. Аппарат вертолетного типа максимальной взлетной массой 35 кг выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Большой БЛА Super Heron на стенде концерна Israel Aerospace Industries (IAI). Аппарат с взлетной массой около 1,5 тонн создан на базе более ранней модели Heron, превосходя предшественника по ряду технических характеристик. В создании данного БЛА израильские разработчики пошли по пути американских коллег, увеличивших массогабаритные характеристики БЛА Predator в версии Grey Eagle, что позволило нарастить его возможности. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Легкий БЛА Bird Eye 650, созданный концерном IAI в развитие системы Bird Eye 650 предназначен для задач разведки, наблюдения и может применяться в том числе в антитеррористических операциях. 3-килограммовый аппарат, выполненный по схеме "летающее крыло" может выполнять полеты продолжительностью до 15-24 часов, неся на борту разнообразную аппаратуру полезной нагрузки общей массой до 5-6 кг. Несмотря на применение двигателя внутреннего сгорания, БЛА характеризуется низким уровнем акустической заметности. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Модель безэкипажного катера Katana разработки концерна IAI стала единственным образом представленных на выставке морских систем. Длина катера составляет около 12 м, масса - до 6500 кг. На борту устанавливаются оптикоэлектронные системы наблюдения, работающие в круглосуточном режиме, РЛС, а также системы вооружения. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

БЛА SpyLite представила разработавшая его компания BlueBird Aero Systems. Оснащенный электродвигателем БЛА может находиться в воздухе порядка 4 часов, выполняя полеты на удалении до 80 км от наземной станции управления. По имеющимся данным, имели место поставки данной системы в ряд стран, включая Чили, Эфиопию и Азербайджан. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

БЛА Thunder B, также созданный компанией BlueBird , представляет собой легкую систему БЛА тактического уровня, имеющую возможность выполнения разведывательных полетов, длительность которых может достигать 24 часов. По данным заявляемым возможностям Thunder B превосходит многие другие системы близкой размерности, имеющиеся на рынке. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Израильский технологический университет Технион, расположенный в Хайфе, представил на выставке собственный проект БЛА самолетного типа. Проект реализуемый факультетами Аэрокосмического инжиниринга и Инжиниринга электротехники, поддержку которому оказывают IAI, Rafael, Elbit, Controp и другие израильские и неизраильские компании промышленности, направлен на приобретение студентами, обучающимися по соответствующим специальностям, всестороннего практического опыта в создании систем БЛА. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Компания Instant Eye Robotics, специализирующаяся на оказании услуг с использованием беспилотных авиационных систем, показала в качестве примера применяемых систем БЛА китайский DJI Mavic Pro. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Их коллеги по сфере оказания услуг с помощью БЛА - израильская компания Geo Drones показала также китайский БЛА DJI Inspire. С использованием БЛА здесь, по информации компании, эффективно решают задачи аэрофотосъемки, в том числе в интересах ТВ и киноиндустрии, точного земледелия, картографии и т.п. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Малоразмерный летательный аппарат воздухоплавательного типа был показан в действии компанией SkyShip . Он, очевидно, подходит исключительно для закрытых помещений. Малый вес и слабая тяга производимых в движение электродвигателями вентиляторов, заключенных в кольцевые каналы, не позволяет эксплуатировать этот аппарат на открытых пространствах даже при небольших ветровых нагрузках. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов

Генерал-майор запаса Йоав Галант (Yoav Gallant), являвшийся с октября 2005 года по октябрь 2010 года командующим Южным военным округом Армии обороны Израиля с приветственным словом на открытии выставки и конференции по беспилотным и роботизированным системам AUS&R-2017. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017 (с) Денис Федутинов