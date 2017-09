Австрия и Швейцария совместно закупят истребители?

Берн и Вена рассматривают возможности по замене своих боевых самолётов на единый тип многоцелевых истребителей, но смогут ли они разобраться в том, принесет ли какую-либо выгоду совместная закупка? Данным вопросом задаются эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Бэрри и Бастиан Гигерих в статье "Austrian and Swiss fighters: could they go their own way together?". Дружественный ресурс "Перископ 2" (periscope2.ru) разместил перевод данного материала.

Истребитель Boeing F/A-18C Hornet (бортовой номер J-5016, серийный номер 1363 / SFC016) ВВС Швейцарии (с) defpost.com

Ни Швейцария, ни соседняя Австрия не предъявляют серьезных требований к боевой авиации, и ни одна из этих стран, по разным причинам, не отметилась успехами в недавних проектах на данном направлении. Прямая демократия в форме плебисцита проголосовала против планировавшейся Швейцарией закупки истребителей Saab Gripen в 2014 году, в то время как Австрия объявила о намерении постепенно, начиная с 2020 года, отказаться от эксплуатации своего новейшего истребителя Eurofighter Typhoon (всего через 17 лет после размещения первого заказа).

Швейцария может приобрести от 20 до 70 боевых самолетов, в зависимости от того, какие варианты будут предложены группой уполномоченных правительством экспертов, тогда как Австрия рассматривает приобретение 18 самолетов. В первом случае окончательным результатом может стать закупка 30 единиц. Даже небольшое увеличение производственного заказа для конкретного типа воздушного судна может быть выгодным обеим странам, и обеспечит возможность, по меньшей мере, совместного приобретения запасных частей, обслуживания и возможного оснащения вооружением.

Тем не менее, очевидным вызовом, если отбросить традицию осуществления независимых закупок, является отсутствие согласованной позиции относительно предполагаемых сроков принятия нового типа истребителей на вооружение. Австрия, по всей видимости, планирует начать замену Eurofighter Typhoon с 2020 года, швейцарские ВВС, в свою очередь, перейдут к эксплуатации преемника истребителей F/A-18C/D Hornet и F-5 Tiger только в 2025 году.

