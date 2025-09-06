Канадская группа INKAS планирует проникнуть на европейский рынок легкобронированной техники

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Les vehicules blindes d’Inkas en route vers l’UE", канадская группа INKAS под руководством бывшего офицера МВД России Девида Казански (David Khazanski), которая специализируется на продажах легких броневиков силам правопорядка, в ближайшие месяцы намерена развернуть свой бизнес в Европе. Причем несмотря на проблемы, которые случились в ОАЭ с местным агентом.

Бронеавтомобиль INKAS Huron (с) INKAS Group

Компания Inkas в настоящее время готовится к покупке производственной площадки в ФРГ (район Мюнхена), сделку планируется закрыть в 2018 году. Компания занимается оснащением легких броневиков вооружением (например, для сил правопорядка Нигерии, Ганы, Израиля, а также в интересах Государственного департамента США и НАТО). И теперь хочет проникнуть на европейский рынок.

В апреле 2016 года Казански уже приобрел специализированную израильскую компанию Mayotex-Philcar, которая занимается бронированием автомобилей. Она была превращена в филиал его компании под наименованием INKAS Israel. Ее возглавил подполковник израильской армии Эйал Авидов. Компания поставляет легкую бронетехнику различным израильскими силовым структурам. Эта сделка позволила Казански выстроить взаимодействие с американо-пакистанским семейным предприятием Kazi Investment Group (KIG) для реализации контракта на поставку Государственному департаменту США бронированных прицепов. KIG специализируется на военной логистике и ее возглавляет Мубашир "Баш" Кази (Mubashir "Bush" Kazi).

Однако развитие на международном уровне компании Казански на протяжении нескольких лет омрачается столкновением с бизнесменом узбекского происхождения Улугбеком Максумовым. Ранее он выступал партнером компании в ОАЭ, и возглавлял компанию Inkas Vehicles LLC. Используя весьма схожее с канадским наименование своей компании он попытался сам начать продажи бронеавтомобилей. Для того, чтобы разрешить спор, Казански подал в суд эмирата Дубай. В Эмиратах Максумов является членом управляющего совета Российского бизнес-совета (Russian Business Council).