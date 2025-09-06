Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Канадская группа INKAS планирует проникнуть на европейский рынок легкобронированной техники

25.09.2017 bmpd.livejournal.com 238 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Les vehicules blindes d’Inkas en route vers l’UE", канадская группа INKAS под руководством бывшего офицера МВД России Девида Казански (David Khazanski), которая специализируется на продажах легких броневиков силам правопорядка, в ближайшие месяцы намерена развернуть свой бизнес в Европе. Причем несмотря на проблемы, которые случились в ОАЭ с местным агентом.

Бронеавтомобиль INKAS Huron (с) INKAS Group

Компания Inkas в настоящее время готовится к покупке производственной площадки в ФРГ (район Мюнхена), сделку планируется закрыть в 2018 году. Компания занимается оснащением легких броневиков вооружением (например, для сил правопорядка Нигерии, Ганы, Израиля, а также в интересах Государственного департамента США и НАТО). И теперь хочет проникнуть на европейский рынок.

В апреле 2016 года Казански уже приобрел специализированную израильскую компанию Mayotex-Philcar, которая занимается бронированием автомобилей. Она была превращена в филиал его компании под наименованием INKAS Israel. Ее возглавил подполковник израильской армии Эйал Авидов. Компания поставляет легкую бронетехнику различным израильскими силовым структурам. Эта сделка позволила Казански выстроить взаимодействие с американо-пакистанским семейным предприятием Kazi Investment Group (KIG) для реализации контракта на поставку Государственному департаменту США бронированных прицепов. KIG специализируется на военной логистике и ее возглавляет Мубашир "Баш" Кази (Mubashir "Bush" Kazi).

Однако развитие на международном уровне компании Казански на протяжении нескольких лет омрачается столкновением с бизнесменом узбекского происхождения Улугбеком Максумовым. Ранее он выступал партнером компании в ОАЭ, и возглавлял компанию Inkas Vehicles LLC. Используя весьма схожее с канадским наименование своей компании он попытался сам начать продажи бронеавтомобилей. Для того, чтобы разрешить спор, Казански подал в суд эмирата Дубай. В Эмиратах Максумов является членом управляющего совета Российского бизнес-совета (Russian Business Council).
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Канада
Нигерия
ОАЭ
Пакистан
Россия
США
Франция

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы