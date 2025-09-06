Шри-Ланка ведет переговоры о закупке шести истребителей Су-30К из Барановичей

Как сообщил шри-ланкийский веб-ресурс "Sri Lanka Guardian" (оппозиционного направления), правительство Шри-Ланки ведет переговоры с АО "Рособоронэкспорт" о прибретении оставшихся шести бывших индийских истребителей Су-30К, находящихся на хранении на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия), а также ряда других российских вооружений в счет российских кредитов.

Официальная делегация Шри-Ланки на 3-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке, август 2017 года (с) посольство Шри-Ланки в России

Согласно сведениям ресурса, ВВС Шри-Ланки хотят приобрести шесть бывших индийских истребителей Су-30К, остающихся на белорусском 558-м АРЗ в Барановичах после того, как другие 12 истребителей Су-30К были по контракту 2013 года приобретены Анголой (первые два были недавно поставлены в Анголу после ремонта на 558-м АРЗ).

Переговоры о приобретении остающихся шести истребителей Су-30К проходили на 558-м АРЗ в Барановичах со 2 по 4 ноября 2016 года с участием, с одной стороны, высокопоставленных офицеров ВВС Шри-Ланки и компаний Lanka Logistics and Technologies Limited и Czechoslovak Export Ltd., а с другой - представителей АО "Рособоронэкспорт", ПАО "Корпорация "Иркут" и ОАО "558-й авиационный ремонтный завод". По результатам переговоров был подписан совместный протокол.

Закупка указанных шести истребителей Су-30К является частью предполагаемого к заключению пакета контрактов на закупку Шри-Ланкой у АО "Рособоронэкспорт" вооружения в счет двух предоставляемых Москвой Шри-Ланке государственных кредитных линий.

Первая кредитная линия стоимостью около 300 млн долл была предложена Россией Шри-Ланке в 2010 году в порядке реализации российско-ланкийского межправительственного соглашения от 8 февраля 2010 года, однако до сих пор не была использована ланкийской стороной. Срок кредитного соглашения истек в марте 2015 года. Однако Министерство финансов России и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в порядке исключения приняли решение финансировать проекты в рамках рамках межправительственного соглашения от 8 февраля 2010 года по данной кредитной линии. На переговорах в Москве, состоявшихся 23 августа 2017 года, секретарь министерства обороны Шри-Ланки заверил, что соглашение о продлении срока действия займа и контракта будет подписано до конца 2017 года.

В марте 2017 года в ходе государственного визита в Москву президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены, российская сторона предложила Шри-Ланке еще одну кредитную линию стоимостью около 400 млн долл.

Согласно сообщению ресурса, из примерно 700 млн долл общей суммы кредитов, выделяемых российской стороной, 146 млн долл должны пойти на оплату заключенного еще в 2013 году контракта на закупку Шри-Ланкой 14 вертолетов Ми-171 (в том числе двух в VVIP-комплектации). Оставшиеся примерно 546 млн долл ланкийская сторона предполагает потратить на финансирование еще трех закупок у АО "Рособоронэкспорт" - указанных шести истребителей Су-30К, одного патрульного корабля проекта "Гепард 5.1", а также 33 бронетранспортеров БТР-82А для оснащения ланкийского батальона миротворческого контингента сил ООН в Мали.

О переговорах с Шри-Ланкой относительно постройки для ее флота на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" патрульного корабля проекта "Гепард 5.1" наш блог уже сообщал. Ланкийский ресурс сообщает, что переговоры по данному вопросу находятся на заключительной стадии, и что подписание сторонами твердого контракта возможо уже в конце сентября.

Ранее веб-ресурс "Sri Lanka Guardian" в другом материале сообщил, что с ланкийской стороны участником контракта на приобретение патрульного корабля проекта "Гепард 5.1" должен выступить ланкийский конломерат Capital Maharaja Organisation Limited, являющийся фактически местным партнером "Рособоронэкспорта", и который, видимо, обеспечит финансирование. Ресурс привел выдержки из проекта контракта АО "Рособоронэкспорт" с министерством обороны Шри-Ланки, согласно которому стоимость контракта составит 197,89887577 млн долл, из которых 179,41 млн долл - стоимость поставки самого патрульного корабля проекта "Гепард 5.1", 17,91 млн долл - стоимость подготовки личного состава, и 0,57887577 млн долл - стоимость боеприпасов для вооружения корабля.

Сообщается, что ранее командование ВМС Шри-Ланки не поддерживало данную закупку, считая стоимость корабля слишком высокой, однако затем изменило свое мнение - возможно, под давлением со стороны правительственных кругов. По данным ресурса, активными сторонниками закупки патрульного корабля проекта "Гепард 5.1" в России выступают президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена и пользующийся большим влиянием в правительственных кругах посол Шри-Ланки в России Вирасингха Саман Кумар Ранджит.

Относительно закупки истребителей Су-30К ресурс сообщает, что изначально руководство ВВС Шри-Ланки рассматривало возможность приобретения партии китайско-пакистанских легких однодвигательных истребителей JF-17, но после негативной реакции Индии ланкийское правительство отказалось от их закупки. Затем "Рособоронэкспорт" предложил Шри-Ланке приобрести самолеты Як-130 в качестве легких боевых машин, но министерство обороны Шри-Ланки проявило интерес к закупке находящихся в Барановичах шести непроданных бывших индийскихистребителей Су-30К.

В 2014 году министерство обороны Шри-Ланки создало специальный комитет из высокопоставленных офицеров ВВС страны для проведения оценки истребителей JF-17 и Су-30К (или даже Су-30МКИ) на предмет возможного приобретения. В представленном в июне 2014 года отчете комитет высказался против закупки Су-30К (Су-30МКИ), сочтя их слишком сложными для ВВС страны и требующими приобретения дополнительно "продвинутых" учебно-боевых самолетов для подготовки летного состава. Кроме того, комитетом было высказано мнение, что практически весь процесс технического обсуживания самолетов Су-30К (Су-30МКИ) придется передать российской или индийской стороне.

Однако в итоге позднее процесс закупки Су-30К Шри-Ланкой был запущен, и, по данным ресурса, переговоры о заключении контракта находятся на завершающей стадии с возможностью подписания к концу 2017 года (как и контракта на БТР-82А).