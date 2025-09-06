Введен в строй первый австралийский эсминец программы AWD

23 сентября 2017 года в Сиднее состоялась церемония ввода в строй Королевского австралийского флота головного эскадренного миноносца DDGH 39 Hobart из трех кораблей, строящихся по программе Air Warfare Destroyer (AWD) и оснащенных системой оружия AEGIS. На церемонии присутствовал премьер-министр Австралии Малькольм Турнбулл.

Введенный в строй ВМС Австралии головной эскадренный миноносец DDGH 39 Hobart программы Air Warfare Destroyer (AWD). Сидней, 23.09.2017 (с) australianaviation.com.au

Программа AWD (проект Sea 4000) предусматривает постройку для австралийского флота трех эсминцев, оснащенных комплексной системой оружия AEGIS. Программа реализуется консорциумом AWD Alliance (объединяющим закупочное ведомство Defence Materiel Organisation (DMO) министерства обороны Австралии, австралийское государственное судостроительное объединение ASC и австралийское отделение корпорации Raytheon) совместно с испанским судостроительным объединением Navantia, выступающим разработчиком проекта корабля. Проект Navantia, победивший в международном тендере в 2007 году, является развитием построенных для испанского флота фрегатов типа Álvaro de Bazán и представляет собой корабль полным водоизмещением 6250 т и длиной 147 м, оснащенный системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой должны размещаться ракеты ЗРК Standard SM-2 и ESSM (а в перспективе - и ЗУР Standard SM-6 и крылатые ракеты Tomahawk).

Строительство трех кораблей AWD ведется для ВМС Австралии консорциумом AWD Alliance по контракту cтоимостью 8 млрд австралийских долл, выданному 4 октября 2007 года. К настоящему времени стоимость строительства возросла еще на 800 млн австралийских долл, а в итоге, как ожидается, перерасход средств составит минимум 1,2 млрд австралийских долл.

Постройка кораблей производится на контролируемом ASC специально построенном предприятии Techport Australia в Осборне, введенным в строй в январе 2010 года, путем сборки каждого эсминца из 31 блочной секции, изготавливаемых различными подрядчиками - ASC (на трех своих верфях), BAE Systems Australia и Forgacs Group. Кроме того, блок с носовым обтекателем антенны ГАС для каждого корабля изготавливается Navantia. Из-за проблем с качеством изготовления секций BAE Systems Australia работы по началу строительства головного эсминца Hobart затянулись более чем на два года. Фактически корабль был начат постройкой секций в 2010 году, а церемония официальной закладки Hobart в Осборне состоялась 6 сентября 2012 года. Спуск Hobart на воду был произведен 23 мая 2015 года, а на заводские ходовые испытания корабль вышел 13 сентября 2016 года. 16 июня 2017 года Hobart был формально принят министерством обороны Австралии.

Второй корабль DDGH 41 Brisbane был официально заложен в Осборне 3 февраля 2014 года и спущен на воду 15 декабря 2016 года, выход его на заводские ходовые испытания ожидается в декабре 2017 года. Третий эсминец DDGH 42 Sidney официально заложен 19 ноября 2015 года. Контракт 2007 года включал опцион на возможность постройки четвертого эсминца, но в настоящее время этот вопрос остается в неопределенном состоянии. Сдача второго корабля Brisbane сейчас планируется на сентябрь 2018 года, а третьего корабля Sydney - на март 2020 года. Таким образом, сейчас задержка в реализации программы AWD уже достигла 2,5 лет от плановой. Впрочем, ряд неофициальных оценок еще более пессимистичен, и, учитывая неизбежные затруднения с интеграцией комплекса вооружения и доводкой корабля, ожидают срока фактической боеготовности головного эсминца AWD не ранее 2019 года.

Введенный в строй ВМС Австралии головной эскадренный миноносец DDGH 39 Hobart программы Air Warfare Destroyer (AWD). Сидней, 23.09.2017 (с) ВМС Австралии

Репортаж австралийского телеканала 9 News о церемонии ввода в строй эсминца Hobart: