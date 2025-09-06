Атом против газа



Введенный в эксплуатацию в 2016 году построенный верфью Arctech Helsinki Shipyard финский ледокол Pоlaris - первый ледокол в мире, использующий комбинированную энергетическую установку на сжиженном природном газе.

Источник: www.ship-technology.com Введенный в эксплуатацию в 2016 году построенный верфью Arctech Helsinki Shipyard финский ледокол Pоlaris - первый ледокол в мире, использующий комбинированную энергетическую установку на сжиженном природном газе.Источник: www.ship-technology.com

У "Атомфлота" могут появиться СПГ-ледоколы

Как стало известно “Ъ”, ФГУП "Атомфлот" (в ведении "Росатома") прорабатывает варианты по строительству четырех ледоколов для СПГ-проектов НОВАТЭКа в районе Карского моря. Рассматривается строительство либо атомных ледоколов на Балтзаводе, либо ледоколов на СПГ и дизтопливе на Выборгском судостроительном заводе (оба входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Источники средств на проект не определены: эти расходы не учтены в бюджете, нет и договоренностей с инвесторами. Но источники “Ъ” отмечают, что СПГ-ледокол вдвое дешевле атомного.

Нефтегазовые проекты НОВАТЭКа порождают спрос на новые ледоколы. Как говорят источники “Ъ” в судостроительной отрасли, весной может быть принято решение о строительстве четырех ледоколов мощностью 40 МВт. Суда нужны "Атомфлоту" для обеспечения проводки транспортных судов НОВАТЭКа в районе Карского моря. По словам собеседников “Ъ”, пока нет ни техзадания на их разработку, ни источников финансирования. Но "идея развивается семимильными шагами", говорит один из собеседников “Ъ”.

Сегодня, по данным “Ъ”, решается вопрос как о месте строительства ледоколов, так и об их конструкции: они могут быть как двухтопливными (СПГ и дизтопливо), так и атомными. Если будет выбрана атомная тяга, то основным претендентом на заказ, видимо, будет Балтийский завод, который сегодня, пусть и со срывом сроков, достраивает три атомных ледокола ЛК-60 проекта 22220. Как говорят источники “Ъ”, если на федеральном уровне примут решение строить СПГ-ледоколы, главным претендентом будет Выборгский судостроительный завод, который борется за проект в кооперации с Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки. Все три верфи входят в ОСК.

В ноябре 2017 года должна запуститься первая очередь проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» (полная мощность 16,5 млн тонн в год)

Как говорят собеседники “Ъ”, при любой технологии атомный ледокол будет примерно вдвое дороже газового. "Двухтопливный ледокол точно будет стоить более €200 млн (14 млрд руб.)",— уверен собеседник “Ъ”. Топ-менеджер одного из профильных предприятий ранее оценивал такой атомный ледокол примерно в 20 млрд руб. "В случае вложения частных средств фактор цены станет ключевым: инвестор не будет переплачивать за ледокол только потому, что он атомный. Если деньги найдутся в бюджете, можно будет строить ледоколы и на Балтзаводе",— отмечает источник “Ъ” в отрасли.

Как говорят собеседники “Ъ”, рассчитывать на бюджетное финансирование не приходится, и к проекту попытаются привлечь либо заемные средства, либо НОВАТЭК. В Минпромторге утверждают, что официальной позиции "Атомфлота" по строительству не поступало: "Не было ни обращений, ни предложений проработать данный вопрос, ни техзадания". Источники финансирования не известны, говорят в ведомстве. "Все будет зависеть от конкретных договоренностей “Атомфлота” и потенциальных инвесторов, под проекты которых должны быть построены эти ледоколы",— считают в Минпромторге. В НОВАТЭКе не поясняют схему финансирования. "Мы считаем, что развитие ледокольного флота — это вообще очень важная задача,— говорят там.— Использование СПГ для ледоколов, которым не нужна высокая автономность, мы считаем очень хорошей идеей, здорово, что “Атомфлот” эту идею прорабатывает". ФГУП ранее заказал в Финляндии концептуальный проект такого ледокола. Впрочем, четыре СПГ-ледокола ЛК-40 с вводом в 2022–2029 годах указывались и в презентации "Атомфлота" (есть у “Ъ”).

Аргументом против строительства двухтопливного ледокола считается короткое плечо и низкая автономность работы. Глава "Infoline-Аналитки" Михаил Бурмистров говорит, что СПГ-ледокол на 40 МВт при размещении бункеровочных танков на 10 тыс. кубометров позволит обеспечить автономность на 25 дней, для проектов НОВАТЭКа этого вполне достаточно. Стоимость такого ледокола, по оценке эксперта, составит не менее 15 млрд руб., при выходе в серию из трех-четырех судов возможно снижение стоимости на 13–14%. Строительство дизель-электрических ледоколов даже столь большой мощности экономически будет более эффективно, чем строительство атомных, уверен эксперт, они существенно менее сложны, и заказ можно разместить на большем количестве верфей. Но источники “Ъ” не исключают варианта, при котором ледоколы будут построены на зарубежных верфях, если российские окажутся технологически не готовы к такому заказу.

Герман Костринский, Санкт-Петербург; Анастасия Веденеева, Юрий Барсуков