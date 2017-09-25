Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017

Как пишут Piotr Butowski и Antony Angrand в статье "Nouvelle configuration pour le Kh-38M", опубликованной в журнале "Air&Cosmos", на Московском авиационно-космическом салоне АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" представило новую модификацию ракеты Х-38МЭ класса "воздух-поверхность". По сравнению с ранее демонстрировавшимися образцами, было изменено оперение, несущие поверхности и головка самонаведения. В предыдущей модификации оперение и несущие поверхности могли складываться, что позволяло разместить ракету во внутреннем отсеке вооружения истребителя. Новый вариант имеет нескладывающиеся плоскости, но при этом ракета может быть подвешена во внутренний отсек. Также был сокращен размах несущих поверхностей, а также сокращена их хорда. Представитель компании отказался комментировать изменения во внешнем облике ракеты. Однако весьма вероятно, что имели место некоторые проблемы со сбросом ракеты из внутреннего отсека на большой скорости.

Авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ "Гриф" на стенде АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" на авиасалоне МАКС-2017 (с) Poitr Butowski / Air&Cosmos

Помимо ракеты Х-38МЭ, которая демонстрировалась на стенде КТРВ, в демонстрационных полетах принимал участие истребитель Су-35С с двумя подвешенными макетами ракет Х-38М. Одновременно были сообщены улучшенные характеристики ракеты Х-38М, в первую очередь, увеличенная до 70 км дальность полета по сравнению с 40 км у предыдущих модификаций. Другие параметры, включая стартовую массу (520 кг с боевой частью весом 250 кг) остались неизменными.

Ракета Х-38М (М - от слова "модульный") является универсальной ракетой "воздух-поверхность" нового поколения, предназначенной для замены популярных ракет Х-25М и Х-29. Первые пуски Х-38М (без ГСН) были осуществлены в 2010 году с бомбардировщика Су-34. В 2015 году ракета была объявлена готовой к серийному производству, которое должно было начаться на заводе КТРВ в Королеве в 2016 году. Генеральный директор КТРВ Борис Обносов на МАКС-2017 объявил о том, что первый вариант ракеты полуактивной лазерной ГСН Х-38МЛ уже находится в производстве, а следующая модификация с ИК ГСН Х-38МТ должна в текущем году окончить испытания. Существуют еще две модификации ракеты - Х-38МА с радиолокационной ГСН и Х-38МК с кассетной БЧ.

КТРВ также демонстрировала новый вариант авиационной противолодочной ракеты АПР-3МЭ "Гриф". Из-за особенностей своего движения, у данного оружия имеется твердотопливный турбоводометный двигатель, поэтому система относится к противолодочным ракетам ("Авиационная противолодочная ракета"). АПР-3М "Гриф" отличается от предшествующего варианта АПР-3 "Орел" сниженной массой (470 кг против 525 кг у "Орла"), а также уменьшенной длиной (3,25 м против 3,68 м у "Орла"). Увеличено время работы ракетного двигателя, что привело к увеличению практической дальности стрельбы. Акустическая ГСН ракеты стала более чувствительной и с повышенной защитой от помех. ГСН может обнаруживать подводную лодку на расстоянии 2500 метров (2000 метров у предыдущей модификации). АПР-3МЭ "Гриф" может поражать подводные лодки, идущие со скоростью до 80 км/ч и на глубинах до 800 метров.